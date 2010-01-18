دفاتر مشاوره وقف باید در استان تهران راه اندازی شود

محمود نجاتی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این دفاتر به منظور جهت دهی و تاثیرگذاری در تصمیمات واقفین در راستای تامین نیازهای در اولویت وقف در مرکز و ادارات استان تشکیل می شود.

وی ادامه داد: این دفاتر کمک می کند که واقفین از نیازهای جامعه مطلع شوند و وقف را در زمینه هایی که بیشتر احساس نیاز می شود، انجام دهند.

این مسئول بیان کرد: بسیاری از افراد متمول و خیر جامعه در زمینه فرهنگ وقف اطلاعات زیادی ندارند درحالیکه دفاتر مشاوره یادشده، امکان افزایش اطلاعات و آگاهی های آنها را در این خصوص فراهم می کند.

نجاتی مقدم اظهار داشت: این دفاتر به زودی و در هفته وقف دایر می شود و علاقمندان می توانند در این خصوص، اطلاعات بیشتر را از اداره اوقاف و امور خیریه منطقه خود کسب کنند.

احیای فرهنگ وقف از بسیاری از مشکلات اجتماعی جلوگیری می کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: اگر فرهنگ وقف در جامعه احیا شود از بسیاری از معضلات و مشکلات جلوگیری می شود و بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: وقف راهگشایی برای رفع محرومیتهای مادی و معنوی و یادگاری جاودانه از کرامت انسان به پیشگاه بشریت و در پیوند با آفریدگار متعال است.

نجاتی مقدم یادآور شد: وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن است و در اصطلاح فقه به معنای حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است.

وی افزود: این امر در واقع همان راه خدمت به مردم، گره ‌گشایی مشکلات و سر و سامان دادن به وضعیت عادی و فرهنگی آنها است.