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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۳

دفاتر مشاوره وقف باید در استان تهران راه اندازی شود

دفاتر مشاوره وقف باید در استان تهران راه اندازی شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی و بقاع متبرکه اداره کل اوقاف استان تهران از لزوم برپایی دفاتر مشاوره در زمینه فعالیتهای مربوط به وقف در این استان خبر داد.

محمود نجاتی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این دفاتر به منظور جهت دهی و تاثیرگذاری در تصمیمات واقفین در راستای تامین نیازهای در اولویت وقف در مرکز و ادارات استان تشکیل می شود.

وی ادامه داد: این دفاتر کمک می کند که واقفین از نیازهای جامعه مطلع شوند و وقف را در زمینه هایی که بیشتر احساس نیاز می شود، انجام دهند.

این مسئول بیان کرد: بسیاری از افراد متمول و خیر جامعه در زمینه فرهنگ وقف اطلاعات زیادی ندارند درحالیکه دفاتر مشاوره یادشده، امکان افزایش اطلاعات و آگاهی های آنها را در این خصوص فراهم می کند.

نجاتی مقدم اظهار داشت: این دفاتر به زودی و در هفته وقف دایر می شود و علاقمندان می توانند در این خصوص، اطلاعات بیشتر را از اداره اوقاف و امور خیریه منطقه خود کسب کنند.

احیای فرهنگ وقف از بسیاری از مشکلات اجتماعی جلوگیری می کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: اگر فرهنگ وقف در جامعه احیا شود از بسیاری از معضلات و مشکلات جلوگیری می شود و بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: وقف راهگشایی برای رفع محرومیتهای مادی و معنوی و یادگاری جاودانه از کرامت انسان به پیشگاه بشریت و در پیوند با آفریدگار متعال است.

نجاتی مقدم یادآور شد: وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن است و در اصطلاح فقه به معنای حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است.

وی افزود: این امر در واقع همان راه خدمت به مردم، گره ‌گشایی مشکلات و سر و سامان دادن به وضعیت عادی و فرهنگی آنها است.

کد مطلب 1018892

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