محمد احمدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پخش این فیلم برعهده فیلمیران است و تلاش میکنیم در شرایط مناسب برای اکران آن در گروه سینمایی اقدام کنیم، امیدواریم بتوانیم فیلم را بعد از جشنواره اکران کنیم. پروانه نمایش "شاعر زبالهها" به تازگی و پس از چهار سال تقریبا بدون ممیزی فیلم صادر شده است.
وی افزود: داستان و سوژه این فیلم به روز است و کهنه نشده است. حضور لیلا حاتمی به عنوان بازیگر چهره و حرفهای سینمای ایران و خود موضوع فیلم میتواند برای مخاطبان جذاب باشد و به فروش آن کمک کند.
فیلم داستان رفتگری است که حین جمع آوری زباله به راز یک زن تنها پی میبرد و دنبال راهی است که از زن حمایت کند. لیلا حاتمی، فرزین محدث و محمد اسکندری بازیگران اصلی، محسن مخملباف فیلمنامهنویس، محمد آلادپوش مدیر فیلمبرداری، عبدالله اسکندری چهره پرداز، محمدرضا درویش آهنگساز و خانه فیلم مخملباف تهیهکننده "شاعر زبالهها" هستند. این فیلم در جشنوارههای خارجی جوایزی را دریافت کرده است.
محمد احمدی کارگردانی فیلم "حقیقت گمشده" و تهیهکنندگی فیلمهای"حریم" و "لطفا مزاحم نشوید" را در کارنامه دارد.
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