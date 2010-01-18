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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۸:۲۹

احمدی در گفتگو با مهر:

"شاعر زباله‌ها" بعد از جشنواره فیلم فجر اکران می‌شود

"شاعر زباله‌ها" بعد از جشنواره فیلم فجر اکران می‌شود

کارگردان فیلم سینمایی "شاعر زباله‌ها" از تلاش برای اکران عمومی این فیلم بعد از جشنواره فیلم فجر خبر داد.

محمد احمدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پخش این فیلم برعهده فیلمیران است و تلاش می‌کنیم در شرایط مناسب برای اکران آن در گروه سینمایی اقدام کنیم، امیدواریم بتوانیم فیلم را بعد از جشنواره اکران کنیم. پروانه نمایش "شاعر زباله‌ها" به تازگی و پس از چهار سال تقریبا بدون ممیزی فیلم صادر شده است.

وی افزود: داستان و سوژه این فیلم به روز است و کهنه نشده است. حضور لیلا حاتمی به عنوان بازیگر چهره و حرفه‌ای سینمای ایران و خود موضوع فیلم می‌تواند برای مخاطبان جذاب باشد و به فروش آن کمک کند.

فیلم داستان رفتگری است که حین جمع آوری زباله به راز یک زن تنها پی می‌برد و دنبال راهی است که از زن حمایت کند. لیلا حاتمی، فرزین محدث و محمد اسکندری بازیگران اصلی، محسن مخملباف فیلمنامه‌نویس، محمد آلادپوش مدیر فیلمبرداری، عبدالله اسکندری چهره پرداز، محمدرضا درویش آهنگساز و خانه فیلم مخملباف تهیه‌کننده "شاعر زباله‌ها" هستند. این فیلم در جشنواره‌های خارجی جوایزی را دریافت کرده است.

محمد احمدی کارگردانی فیلم "حقیقت گمشده" و تهیه‌کنندگی فیلم‌های"حریم" و "لطفا مزاحم نشوید" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1018894

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