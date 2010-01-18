تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری این فیلم به خبرنگار مهر گفت: با مشکلاتی که پیش آمده و با توجه به تراکمی که با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره وجود دارد، تلاش می‌کنیم این فیلم برای روزهای ابتدایی جشنواره آماده نمایش شود. مسعود سخاوت‌دوست ساخت موسیقی را به زودی تمام می‌کند.

وی افزود: فیلمبرداری این فیلم با دوربین SI2K انجام شده است. به همین دلیل اواخر این هفته کار تصحیح رنگ دیجیتال فیلم به پایان می‌رسد و به زودی کار اسکن و تبدیل آن به نسخه 35 میلیمتری را آغاز می‌کنیم.

در خلاصه داستان "بدرود بغداد" که پیش از این "مرا ببخش مادر" نام داشت، آمده است: مخالفان اشغال عراق هشدار دادند خاورمیانه باتلاقی بزرگ برای آمریکا است. اما گوش نکردند که در باتلاق هر چه دست و پا بزنی بیشتر فرو می‌روی... مزدک میرعابدینی، پانته آ بهرام، مصطفی زمانی، مجید بهرامی، آریا شاکری، مجید بهرامی، عدنان شاه‌طلایی، جهانگیر سرشار و... بازیگران این فیلم هستند.

نظام‌الدین کیایی صدابردار، مسعود عربی طراح گریم، فرهاد ویلکیجی طراح صحنه و لباس، داود رسولیان مسوول جلوه‌های ویژه، حامد شریفی‌نیا دستیار کارگردان و جواد جلالی عکاس "مرا ببخش مادر" هستند که به نویسندگی نادری و تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید می‌شود.

"بدرود بغداد" اولین فیلم بلند سینمایی مهدی نادری است که در بخش مسابقه فیلم‌های اول و دوم بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.