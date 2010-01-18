بی خیالی بزرگترین آفت فرهنگی جامعه امروز است

حسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در هیچ کجای جهان ملتها چنین بیخیال از کنار نشانهها، افسانهها و اسطورههای فرهنگی و دینی خود عبور نمی کنند.
وی با یادآوری اینکه چشم طمع کشورهای دیگر در داشتهها و سرمایههای فرهنگ ایرانی - اسلامی نشان از غنای این مرز و بوم دارد، تصریح کرد: مطمئن باشید برای بسیاری از کشورهای جهان یک فردوسی، شهریار، حافظ و سعدی یا یک میدان نقش جهان، چهل ستون و مسجد کبود و.... میتوانست کافی باشد درحالیکه ما در کنار این چشمههای زلال، عطشناک زندگی میکنیم.
این کارشناس فرهنگی با بیان اینکه متاسفانه این معضل ریشه های تربیتی دارد، گفت: ما را از کودکی عادت دادهاند که بیخیال روی فرش راه برویم. دیالوگی در فیلم کمال الملک علی حاتمی است که بسیار زیبا و تکان دهنده است. او در حالی که اشاره به فرش میکند، میگوید: عمری هنر زیر پای ما بود و ما به دنبال او میگشتیم!
نجفی اظهار داشت: مشکلات جامعه ما بیشتر از آنکه اقتصادی یا سیاسی باشد، فرهنگی است و تا نگاه ما به فرهنگ اصلاح نشود نمی توان انتظار معجزه داشت.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فرهنگ و هنر این سامان با وجود همه مظلومیتها و بیمهریها خواهد ماند و ما خواهیم رفت، گفت: فرهنگ به ابدیت گره خورده است، اگر باور نمیکنید سری به اوراق تاریخ بزنید و ببینید که فرهنگ چگونه طی قرون متمادی سیر طبیعی خود را طی کرده است.
این کارگردان سینما با اشاره به کشف آثار تاریخی ارزشمند گذشتگان این مرز و بوم، خاطرنشان کرد: کوچکترین اجزای فرهنگ و هنر ملل حتی اگر مدفون شده باشند روزی خاک آنها را پس خواهد زد، حتی اگر تکه کوچکی از یک سفال شکسته باشد. خاک را گنجایش نگهداری این شکوه نیست.
وی با اشاره به اهمیت اینکه مخاطبان باید ارزش فرهنگ را بفهمند و در شکل گیری آن سهمی برای خود قائل باشند، ادامه داد: باید در پی ایجاد تفکری در مجموعه مخاطبان خود باشیم که خود را جزئی از یک کلیت به نام فرهنگ بدانند.
نجفی با بیان اینکه اگر افراد سهمی در فرهنگ برای خود قائل نباشند می توان انتظار هر اتفاقی را داشت، گفت: وقتی ندانیم کوچکترین نشانههای به جا مانده از آئین، زبان، دستاوردهای هنری، مکتوبات، بناها و هرآنچه از تمدن گذشته که به همراه دارد، شناسنامه و ریشه ما را بازگو میکند دیگر باید انتظار هر فاجعهای را داشت.
رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی "هویت" را عنصر گمشده جریان فرهنگی دانست و با بیان اینکه تمدن ملی و اسلامی ما ایجاب میکند که حضور تعیین کنندهای در معادلات جهانی داشته باشیم، افزود: برای این حضور درخشان ناچار از بازشناسی هویتی خود هستیم اما هنرمندی که در این فضا به هویت نیندیشد، در گردبادهای فرهنگی مهلک جان سالم به در نخواهد برد.
نجفی با بیان اینکه ورود واژههای جدید در ادبیات کلامی حوزه فرهنگ باعث امیدواری است، گفت: واژههایی چون مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی، همگرایی فرهنگی، خرد جمعی یا اتاقهای فکر و حضور اندیشمندان و گذر از ترکیب سنتی پاتوقهای فرهنگی در قالب بکارگیری هیئتهای علمی و کارشناسی در مراکز به یقین فراتر از تولید یک فیلم، برگزاری چند نمایشگاه یا انتشار چند جلد کتاب تاثیرگذار خواهد بود.
وی در عین حال با بیان اینکه اتفاق بدی در مواجهه ما با واژهها روی داده است، یادآور شد: در برخی حوزه ها، با اصطلاحات جدید با نازلترین وجه برخورد، تفسیر، تعبیر و به کار گرفته می شود که نهضت بزرگی لازم است تا به احیای واژهها پرداخته شود.
این فیلمساز حوزه دینی برخورد متفاوت سازمانهای زنده و پویا و آدمهای خلاق با واژههای مستهلک را یکی از مشکلات حوزه فرهنگ دانست و گفت: برای مثال همه از کشف و پرورش استعدادها و هنرمندان جوان سخن به میان میآورند این درحالی است که یک بازیگر به دست یک کارگردان خوب شناسایی، ساخته، پرداخته و میدرخشد اما کارگردان بد نه تنها خوب انتخاب نمیکند بلکه شاید بازیگر توانمند را ضایع میکند.
نجفی کارکرد اجتماعی جریان هنر را یک مطالبه جدی دانسته و با بیان اینکه پاسخ این مطالبه یک جهاد بزرگ میطلبد، گفت: این جهاد بزرگ به وقوع نمیپیوندد مگر با یک نظام انگیزشی قوی که ضلع های آن را آرمان، آگاهی، عشق، امید و دانش جدید شکل میدهد. هیچیک از آنان به تنهایی کفایت نمیکند و نقصان هر یک عین دوستی ناآگاهانه میماند که به نیت خیر اقداماتی خسارت بار انجام می دهد.
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