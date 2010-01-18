جلوگیری از ساقط شدن چرخه نقدینگی در بانک و بیمه نیازمند توجه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نخستین هم اندیشی مدیران بیمه، بانک و نهادهای سرمایه گذاری استان با حضور مقامات ارشد استان و نمایندگان مجلس شامگاه شنبه در محل دفتر بانک ملی مازندران برگزار شد که مدیران مرتبط از نبود چرخه نقدینگی در این دو صنعت اثرگذار کشور ابراز نگرانی کرده بودند.

این عده معتقد بودند برای توسعه همه جانبه و تقویت سرمایه گذاری در استان باید نسبت به روی پا آوردن بانکها و بیمه ها اقدام عاجلی صورت داد.

میزان تسهیلات پرداختی در مازندران بیش از سپرده ها

مدیران بانکی استان با اشاره به اینکه میزان تسهیلات پرداختی بانک های استان بیش از میزان سپرده های موجود آنان در بانک ها بوده است، اظهار داشتند: در صورت بازپس گیری بدهی های معوقه، بانک ها نقش اساسی در چرخه تولید کشور ایفاء خواهند کرد.

شعبان علی داورپناه، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای مازندران با اشاره به وجود 714 واحد بانکی در استان افزود: 86 درصد واحدهای بانکی دولتی استان در شهرها و مابقی در روستاها واقع هستند.

وی میزان سپرده های بانکهای استان را 52 هزار میلیارد ریال و میزان تسهیلات پرداختی این بانک ها را 72 هزار میلیارد ریال بیان کرد و گفت: تسهیلات پرداخت شده نسبت به منابع و مصارف حدود 20 هزار میلیارد ریال انحراف دارد.

داورپناه با بیان اینکه 29 درصد تسهیلات پرداختی بانک های استان مربوط به بخش ساختمان بوده سهم بخش کشاورزی، صنعت معدن، قرض الحسنه، خدمات و سایر صنوف را به ترتیب 20، 17، 4 و 32 درصد بیان کرد.

مطالبات پنهان بانکها رو به افزایش/ نبود بخش خصوصی توانمند در کشور

وی با بیان اینکه مطالبات معوق سیستم بانکی استان 12 هزار میلیارد ریال است، افزود: مطالبات پنهان نیز در بدنه بانکی مازندران وجود داشته این در حالی بوده که این میزان هر ماه رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه درصد سپرده های عضو در بانکهای استان رشد 6.3 درصدی نسبت به سال 88 داشته، افزود: این میزان در بخش تسهیلات 10.2 درصد رشد نشان می دهد.

مدیر امور شعب بانک صادرات مازندران با اشاره به اینکه مهمترین عامل برای کاهش تورم، ایجاد اشتغال و افزایش تولید سرمایه گذاری است، خاطرنشان کرد: دولت نمی تواند همه نیازهای جامعه را در سرمایه گذاری تامین کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی توانمندی در کشور وجود ندارد، گفت: به واسطه وجود این نقصان تمام نگاه های فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع معطوف به تسهیلات بانکها شده است.

به گفته وی، گردش پول در ایران کمتر از نرم بین المللی بوده و حجم نقدینگی به واسطه رشد کاهش پول افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: وصول پول می تواند در استان ایجاد سرمایه کرده و زمینه رونق اقتصادی را در منطقه فراهم آورد.

مراجعات بی جواب مردم در بانکها برای اعطای تسهیلات

نماینده بانک سینا که به نمایندگی از بانکهای خصوصی استان سخنرانی کرده بود، اظهار داشت: متاسفانه به واسطه کمبود نقدینگی بانک ها، قالب مراجعات مردم برای اعطای تسهیلات بی جواب باقی مانده است.

مهدی حسینی افزود: بانک های خصوصی سرمایه گذار مردم بوده و منابع جذب شده این بانک ها اندک است بنابراین چرخه نقدینگی در بدنه بانک های دولتی و خصوصی ساقط شده است.

محمدباقر طبیعی نژاد، مدیرکل بیمه ایران استان مازندران نیز با اشاره به فعالیت 12 شرکت بیمه گر در استان افزود: برای ترویج فرهنگ بیمه باید عینک خوش بینانه به چشم بزنیم.

نبود نگاه تجاری رسانه ملی در فرهنگ سازی بیمه

وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از ساختمان های اداری استان از پوشش بیمه ای برخوردار نیستند، افزود: رسانه ملی باید نگاه تجاری خود را به بیمه ها کاهش داده و برای ترویج این فرهنگ در جامعه همکاری کند.

وی با تاکید بر حمایت دستگاه های قضایی و انتظامی با شرکتهای بیمه گر در حین پرداخت خسارات بیمه خواستار تشکیل کارگروه تخصصی بیمه در استان شد.

محمد تقی پروانه، مدیر بیمه کارآفرین مازندران نیز با اشاره به سیر تاریخی رشد صنعت بیمه در ایران اظهار داشت: به واسطه سنتی بودن طرح های بیمه ای در کشور این صنعت در گذشته رشد چندانی در جامعه پیدا نکرده است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد دولت حمایت از بخش خصوصی پویا و کارآمد است، افزود: بانک ها و بیمه ها باید توامان چرخه صنعت کشور را پویا و نسبت به تضمین سرمایه گذاری در جامعه اقدام کنند.

این مسئول بیمه ای بخش خصوصی با اشاره به آمادگی اکثریت شرکتهای بیمه گر خصوصی برای پوشش دادن بیمه منازل روستاهای استان افزود: به رغم اعمال تخفیفهای فراوان از سوی شرکتهای بیمه گر، هیچ کدام از دستگاه های مسئول حاضر به انعقاد قرارداد برای این طرح ملی نشدند.

سیستم نظارتی اعطای تسهیلات در بانکها معلول است

سید علی ادیانی راد، دبیر مجمع نمایندگان مازندران نیز با اشاره به اینکه سند توسعه استان چراغ راه فعالیت مدیران است، اظهار داشت: متاسفانه اصل پرداخت ها و اعطای تسهیلات در راستای عدم توسعه استان بوده است.

وی با بیان اینکه نظارت در حوزه پرداخت ها در سیستم بانکی کشور معلول بوده است، افزود: دیوان محاسبات بازوی توانمند مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان استان در ارزیابی عملکرد بانک ها است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات استان از بودجه 88 با انحرافاتی در قانون بودجه مواجه بوده است، افزود: باید سهم تولید در دریافت تسهیلات تکلیفی مشخص شود.

ابوالفتح نیکنام، نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس نیز با اشاره به اینکه بانک ها عالمان مدبری بوده که ثروت در اختیار آنهاست، افزود: مدیریت منابع مالی مهم ترین مسئولیتی بوده که به مدیران بانک ها واگذار شده است.

وی با بیان اینکه نقش مازندران در تولید ناخالص ملی بسیار ناچیز است، اظهار داشت: فرهنگ سرمایه گذاری بانک ها باید در مملکت قوت بخشیده شود.

ستاد سرمایه گذاری خارجی در مازندران فعال تر شده است

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تسهیلات کوتاه مدت راهی برای جمع کردن تسهیلات معوقه نخواهد بود، خاطرنشان کرد: برای تقویت سرمایه در گردش بانکها باید شرکتهای تعاونی سرمایه گذاری در کشور تشکیل شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه شرکت های بیمه گر سهم پایینی را در تبلیغ فعالیت بیمه ای خود بین مردم ایفاء کردند، اظهار داشت: بیمه فروشی برای فرهنگ سازی بین مردم باید هزینه شود.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر توسعه صنعت در استان های کشور برای جذب سرمایه گذاری از فعال نبودن ستاد سرمایه گذاری خارجی در مازندران انتقاد کرد.

عزت الله اکبری تالارپشتی با بیان اینکه مجلس از طرح هایی برای روان سازی تولیدات و رفع مشکلات دست و پاگیر استفاده خواهد کرد، افزود: ستاد سرمایه گذاری استان باید روانسازی جذب سرمایه گذار خارجی را در برنامه خود قرار دهد.

از برآیند سخنان مدیران بانک و بیمه استان می توان نتیجه گیری کرد که برای رسیدن به اقتصاد توسعه یافته و افزایش نقدینگی در بانک ها باید از برنامه های بلند مدت در حوزه سرمایه گذاران خارجی برنامه ریزی کرد.

جلب و جذب شرکت های تعاونی سرمایه گذاری با سرمایه 50 درصدی معادل تسهیلات، ایجاد کارگروه تخصصی بیمه، فرهنگ سازی و تجاری نکردن صنعت بیمه در جامعه می تواند راهگشای بسیاری از مسائل مورد نظر دست اندرکاران سیستم بانکی و بیمه ای استان و کشور باشد.