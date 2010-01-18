مریم بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مناظره هایی که اخیرا در رسانه ملی در حال انجام است، اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند که باید کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها ایجاد شود، می توان آنرا به سایر بخشها از جمله رسانه ها هم تسری داد که فکر می کنم برنامه مناظره های اخیر در سیما نیز در این راستا است.

صدا وسیما از چهره های شاخص وصاحب نظران سیاسی که به نوعی در انتخابات ریاست جمهوری در پشت صحنه تعزیه گردان تحولات بعد از انتخابات بودند، دبیران کل احزاب وتشکلهای سیاسی که نماینده افکار طیفهای گوناگون جامعه و بعضا چهره‌های بانفوذی در نظام هستند وحتی کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دهم برای مناظره دعوت کند

وی با بیان اینکه استفاده از چهره‌های شاخص وشناخته شده تردر برنامه مناظره ها باید مورد توجه دست اندرکاران این برنامه قرار گیرد، گفت: به نظرمن اگر صدا وسیما از چهره های شاخص وصاحب نظران سیاسی که به نوعی در انتخابات ریاست جمهوری در پشت صحنه تعزیه گردان تحولات بعد از انتخابات بودند، دبیران کل احزاب وتشکلهای سیاسی که نماینده افکار طیفهای گوناگون جامعه و بعضا چهره‌های بانفوذی در نظام هستند وحتی کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دهم برای مناظره دعوت کند، موفق تر خواهد بود.

این عضو جبهه پیروان خط امام ورهبری در ادامه، با بیان اینکه مناقشه بوجود آمده در حال حاضر صرفا بین دو جریان سیاسی غالب درجامعه نیست گفت: هم اکنون نظرات متضاد ومتفاوت هم در بین اصولگرایان وجود دارد وهم در بین اصلاح طلبان.

بهروزی با بیان اینکه در حوادث اخیر آسیب جدی به افکارعمومی وارد شد بطوریکه مردم نسبت به کل نظام بدبین شدند، گفت: انتظار از برنامه مناظره های رسانه ملی این است که تردیدهای مردم نسبت به نظام برطرف گردد نه اینکه به آن دامن زده شود.

آسیب شناسی وآسیب زدایی حق مردم است

وی با تاکید براینکه آسیب شناسی وآسیب زدایی حق مردم است، گفت: نتیجه این مناظرات باید اصلاح علاقه مردم نسبت به مسئولان نظام باشد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: پایه های نظام آنقدر مستحکم است که نباید ترسی از مسئله ای داشته باشیم و بنابراین باید حقایق را در راستای تنویر افکار عمومی وشفاف سازی روشنگری کنیم نه افشاگری.

وی با ارائه پیشنهادی به رسانه ملی گفت: اگر تعداد برنامه های مناظره ای در صداوسیما بیشتر شود مخاطبان این برنامه ها نیز به طبع بیشتر خواهند شد ، ضمن اینکه ایجاد تریبون آزاد دربرنامه مناظره های صدا وسیما هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

دبیرکل جامعه زینب(س) در ادامه با اشاره به راهپیمایی نهم دیماه سال جاری عنوان کرد: به نظر من راهپیمایی نهم دیماه حضور حماسی ومعناداری بود که کل نظام وانقلاب را بیمه کرد ودر حقیقت این حرکت نشان داد که مردم اصل نظام و ولایت فقیه را می خواهند.

وی گفت : اگر کسی از سیاسیون به فرد یا افرادی اتهام زده، اگر نمی خواهد عذرخواهی کند لااقل بیاید نقاط تیره ای را که در اذهان عمومی ایجاد نموده را با سند ومدرک اثبات نماید تا اعتماد ملی به جامعه بازگردد.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم ادامه مناظره‌ها در رسانه ملی، گفت: این مناظره‌ها همچنان باید ادامه پیدا کند تا به نقطه مطلوبی برسد، زیرا اگر این مناظره‌ها بدون نتیجه گیری مناسب در جهت اقناع افکارعمومی رها شود همانند استخوان لای زخم خواهدبود .

بهروزی در پایان این گفتگو با انتقاد از عملکرد مجری برنامه مناظره ها در سیما، به مهر گفت: مجری برنامه مناظره سیما به عقیده من خیلی جانبدارانه عمل می کند در حالیکه مجری باید بی طرف باشد، ضمن اینکه به مهمانان دعوت شده احترام بگذارد و وقت را عادلانه بین آنان تقسیم کند، حرفشان را نقض نکند وسئوالات مغرضانه نیز از آنان نپرسد.