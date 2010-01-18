معلم به خبرنگارمهر گفت: با توجه تعداد نمایش فیلم‌ها در جشنواره فیلم فجر که به اکران فیلم‌ها لطمه وارد می‌کند دفترجشنواره فیلم فجر با درخواست شورای عالی تهیه‌کنندگان مبنی بر رعایت حقوق مادی و معنوی تهیه‌کنندگان فیلم‌های حاضر در جشنواره موافقت کرده است.

وی افزود‌: طبق توافق صورت گرفته فیلم‌ها در جشنواره 15 نمایش رایگان دارند و بابت 10 نمایش دیگر بخشی از حقوق مادی مالکان آثار پرداخت می‌شود.

این منتقد درباره فیلم سینمایی "آل" گفت: روند تولید این فیلم به دلیل ساختار خاص آن قدری مشکل بود .به نظرم این فیلم سطح فنی و تکنیکی ساخت فیلم در ایران را کمی جا به جا می‌کند. "آل" هم‌اکنون در مرحله قطع نگاتیو است و نسخه نهایی آن تا آغاز جشنواره فیلم فجر به دبیرخانه تحویل داده می‌شود.

"آل" به کارگردانی بهرام بهرامیان یک تریلر ترسناک و پس از "گاوخونی" و "ازدواج به سبک ایرانی" سومین فیلم معلم به عنوان تهیه‌کننده است. فیلمنامه را بهرام عظیمی نوشته و امیر پوریا آن را بازنویسی کرده است. مصطفی زمانی، آنا نعمتی، همایون ارشادی، هنگامه حمیدزاده‌، کیتوش آرزویان، سونیا کاتوزیان، لیزا عزیزیان، نارنیه خاچاتوریان و سورن کانجومیان‌ بازیگران "آل" هستند.