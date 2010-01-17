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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۰۸

مجری طرحهای صنایع نوین تعیین شد

وزیر صنایع و معادن در حکمی سید مجید هدایت رئیس هیئت عامل سازمان گسترش را به‌عنوان مجری طرحهای صنایع نوین و صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم وزیر صنایع و معادن خطاب به سید مجید هدایت رئیس هیئت عامل سازمان گسترش آمده است: به موجب این حکم به سمت مجری طرحهای ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوری برتر در جوار قطبهای علمی صنعتی کشور، ارتقای سطح فناوری صنایع الکترونیک و صنایع نوین، کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به توسعه نوآوری در بخش صنایع پیشرو منصوب می شوید.
 

کد مطلب 1018938

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