رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مناظره های سیاسی اخیر صدا و سیما گفت: این مناظره ها به روشنگری، ارزشمداری و تقویت نظام و تامین منافع ملی منجر می شود ولی برای تحقق مناظره های موفق باید اصول و الگوی مناسب وجود داشته باشد.

وی افزود: اصول مناظره های سالم و موفق شامل معیارهای دینی و اخلاقی است و به عبارت دیگر در مناظره ها باید اصول اعتقادی ، قانونی و خطوط قرمز رعایت شود.

طلایی نیک با بیان اینکه رعایت اصول الگوی موفق مناظره ها به مولفه های شفافیت، انسجام ، تداوم و عمق محتوایی نیاز دارد، افزود: این راهبرد به تقویت نظام و منافع ملی در شرایط کنونی کمک اساسی می کند و به لحاظ روشنگری مناظره های موفق ابهام زدایی از چالش های ملی را شکل می دهد.

معاون امور سه قوه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تضارب آرا در داخل ، حوزه نفوذ رسانه های بیگانه محدوده کرده و توطئه های آنها را خنثی می سازد و در جنگ نرم به نفع ایران نقش موثری ایفا می کند.

وی با تاکید بر اینکه در مناظره ها عقلانیت و بصیرت باید مد نظر قرار گیرد، گفت: این مولفه ها در شفافیت و نهادینه شدن ارزشهای بنیادی موثر بوده و کارکرد اعتمادساز برای رشد سرمایه اجتماعی دارد.

طلایی نیک افزود: برای نیل به مناظره های پربار باید ابتدا الگوی مناظره موفق به بحث گذاشته شود و به عبارتی قبل از مناظره در موضوعات گوناگون ابتدا باید الگوی مناظره مقبول مردم تعیین شود و سپس به مناظره پرداخته شود.

وی ضعف رسانه ملی در برگزاری مناظره های گذشته را موجب انتظارات متفاوت از این مناظره ها ذکر کرد و گفت: به نظر می رسد از الزامات تضارب آرا در شرایط کنونی تبیین الگوی مناظره موثر و مثبت است.