به گزارش خبرنگار مهر، اینترنت سامانه ارتباطی است که به دست انسان طراحی، مهندسی و اجرا شده است. این شبکه عظیم جهانی در اواخر سال 1960 با انگیزه همکاری، دسترسی چند سویه به منابع و مهارتهای محاسباتی و امکان پذیر شدن کار در زمینه های بین رشته ای علوم و مهندسی کاربردی شد.

این سامانه ارتباطی از اوایل دهه 1990 به صورت یک شبکه همگانی و جهان شمول درآمد. وابسته شدن تمامی فعالیت های بشر به اینترنت در مقیاسی جهانی و در حداقل زمان ممکن، حکایت از آغاز یک دوران تاریخیِ نوین در عرصه های مختلف می کرد.

با گسترش کاربرد اینترنت در سراسر جهان، امکانات و فناوریهای استفاده از اینترنت و ابزارهای آن نیز به شکل چشمگیری تغییر و تحول پیدا کرد به طوری که امرزه شاهدیم روزانه فناوریهای جدیدی برای استفاده کارآمدتر و سریعتر از اینترنت عرضه می شود. این قابلیت باعث شده است تا میزان استفاده از اینترنت توسط افراد یک جامعه به عنوان شاخصی برای میزان رشد و پیشرفت کشورها در نظر گرفته ‌شود. از این رو دسترسی سریع به اطلاعات یکی از کلیدی ترین عوامل در دهکده جهانی به شمار می رود.

این امر سبب شد تا در رتبه بندی کشورها بررسی وضعیت پهنای باند و سرعت اینترنت یکی از اجزای جدایی ناپذیر آمارها درآید. دراین آمارها ایران علی رغم پذیرش مناسب فناوریهای نوین مخابراتی دارای وضعیت سئوال برانگیزی است. این گزارش قصد دارد تا وضعیت ایران را در میان آمارها بررسی کند.

جایگاه اینترنت ایران در میان اعداد و ارقام جهانی

طبق آمارهای منتشر شده سرعت اینترنت در کشور برای کاربران شرکتها 512 کیلوبیت در ثانیه و برای کاربران خانگی 128 کیلوبیت در ثانیه است.



از سوی دیگر طبق برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ٨٨ (پایان این برنامه) تعداد پورت های پر سرعت فعال (ADSL) باید به 5/1 میلیون پورت برسد در حالی که هم اکنون کمتر از ١٠٠هزار پورت فعال ADSL وجود دارد. به عبارت دیگر نفوذ ADSL در ایران یک نهم میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه است.

بر اساس آخرین گزارشهای رسمی ITU ایران با ضریب نفوذ اینترنت 34 درصد بعد از فلسطین اشغالی، امارات، قطر، لبنان و ترکیه در مقام ششم منطقه قرار دارد و براساس شاخص اینترنت پرسرعت، جایگاه 15 را در منطقه به خود اختصاص داده است. طبق معیار سنجش ITU در این رتبه بندی، اینترنت پرسرعت به پهنای باند بالای 512 کیلوبایت بر ثانیه اطلاق می شود این درحالی است کاربران خانگی در ایران با محدودیت 128 کیلوبایت بر ثانیه مواجه هستند. آنچه در این رتبه بندی منظور شده پورت های مورد استفاده سازمانها و شرکتهای بزرگ است.

مقایسه پهنای باند اینترنت ایران با سایر کشورها



پهنای باند عبارت است از مقدار اطلاعات عبور داده شده از کانال ارتباطی در واحد زمان که با واحدهای کیلوبایت، مگابایت، ترابایت و غیره اندازه گیری می شود.

حداقل سرعت استاندارد برای اتصال به اینترنت از طریق Dail up حدود 56 کیلوبایت در ثانیه در نظر گرفته شده است ولی در حال حاضر کاربران ایرانی با سرعتهای کمتر این میزان در محدوده 30 تا 46 کیلوبایت بر ثانیه به شبکه متصل می شوند.



بر اساس گزارش جدیدی که موسسه Akamai از بررسی یک چهارم پایانی سال 2009 در زمینه سرعت و پهنای باند کشورهای دنیا ارائه کرده است، در زمینه سرعت اینترنت تنها کشورهایی که با واحد "کیلوبیت" درج شده است کشورهای ونزوئلا، مصر، چین، هند، سودان، سوریه و پرو است.



این در حالی است که شرکت مخابرات ایران دغدغه‌ اصلی خود را واگذاری اینترنت پرسرعت، واگذاری دیتا و سرویسهای جدید می داند و در این راستا اقداماتی را در جهت واگذاری اینترنت پرسرعت در برخی مناطق مخابراتی مانند 2، 4، 6 و 8 آغاز کرده است که تا پایان ماه جاری محقق می شود.

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گزارش: مریم رضایی