به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، موسی بیدج بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از هفتمین نمایشگاه کتاب بندرعباس در جمع خبرنگاران گفت: هرمزگان میتواند از استانهای پیشرو در شعر و ادبیات کشور باشد.
وی افزود: ادبیات ایران و عرب از صدر اسلام داد و ستد داشتهاند و شعر ایران از ستونهای اصلی ادبیات و شعر عرب محسوب میشد و ایرانیانی همچون تخارستانی، مهیار دیلمی و صاحب ابن عباد از بزرگانی هستند که در جهان عرب کاملا شناخته شده اند و نقش مهمی در تبلور شعر و ادبیات عرب داشتهاند.
شاعر و مترجم شهیر ایرانی ادامه داد: از زمانی که کشور ایران و جهان عرب رو به صنعتی شدن نهادند گسست فرهنگی ایجاد و ارتباط با عربها و بالعکس قطع شد و از دستاوردهای یک قرن گذشته ادبیات ایران در حد بسیار ناچیز و اندک به آن سوی مرزها راه یافته است.
استاد بیدج در خصوص استقبال عربها از شعر امروز ایران تصریح کرد: هم اکنون با ترجمههایی که صورت گرفته است سعی داریم این گسست از میان برود و این مهم به تلاش جمعی و برنامهریزی گسترده نیاز دارد.
این شخصیت ادبی نقش مسائل سیاسی را در این گسست فرهنگی بسیار ناچیز دانست و خاطرنشان کرد: این مسائل در سطح غیرفرهنگی و غیرحرفهای وجود دارد و کار فرهنگی فراتر از این مرزبندیها است به ویژه در حوزه کشورهای عربی که بسیار متاثر از گذشته فرهنگی و عرفانی ایران هستند.
وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در نمایشگاه کتاب هرمزگان گفت: استقبال کمنظیر مردم هرمزگان از نمایشگاه که از نظر بنده در میان تمام استانها کم نظیر است نویدبخش آیندهای بسیار خوب و تعلق خاطر مردم این خطه به کتاب و کتابخوانی است.
بیدج شعر و ادبیات استان هرمزگان را سرشار از خلاقیت و بویایی توصیف کرد و افزود: بنده شعرهای بسیار خوب و مطلوبی را از شعرای هرمزگان شنیدهام و به ویژه حضور استاد محمدعلی بهمنی غزلسرای نامی کشور بر اعتبار شعر هرمزگان افزوده است و این استان قابلیت دارد در حوزه شعر و ادبیات در کشور پیشرو باشد.
این شخصیت فرهنگی در پایان تنها راه معرفی شعر هرمزگان را استفاده مطلوب از رسانههای دیداری، شنیداری و مکتوب عنوان کرد و یادآور شد: متاسفانه اکثر رسانههای معتبر در پایتخت کشور تمرکز دارند و دسترسی ادبا و شعرا به این رسانهها بسیار محدود و ناچیز است و این نقیصه را میتوانند نهادها و سازمانهای فرهنگی با استفاده از ظرفیتهای موجود خود و برقراری کانالهای ارتباطی با رسانهها برطرف سازند.
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