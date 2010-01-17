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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۲۸

بیدج در جمع خبرنگاران؛

شعر ایران در گذشته از ستونهای اصلی ادبیات و شعر عرب محسوب می‌شد

شعر ایران در گذشته از ستونهای اصلی ادبیات و شعر عرب محسوب می‌شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: شاعر و مترجم ایرانی گفت: ادبیات ایران و عرب از صدر اسلام داد و ستد داشته‌اند و شعر ایران در گذشته از ستونهای اصلی ادبیات و شعر عرب محسوب می‌شد و تخارستانی، مهیار دیلمی و صاحب ابن عباد افرادی شناخته شده در جهان عرب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، موسی بیدج بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از هفتمین نمایشگاه کتاب بندرعباس در جمع خبرنگاران گفت: هرمزگان می‌تواند از استان‌های پیشرو در شعر و ادبیات کشور باشد.

وی افزود: ادبیات ایران و عرب از صدر اسلام داد و ستد داشته‌اند و شعر ایران از ستون‌های اصلی ادبیات و شعر عرب محسوب می‌شد و ایرانیانی همچون تخارستانی، مهیار دیلمی و صاحب ابن عباد از بزرگانی هستند که در جهان عرب کاملا شناخته شده اند و نقش مهمی در تبلور شعر و ادبیات عرب داشته‌اند.

شاعر و مترجم شهیر ایرانی ادامه داد: از زمانی که کشور ایران و جهان عرب رو به صنعتی شدن نهادند گسست فرهنگی ایجاد و ارتباط با عرب‌ها و بالعکس قطع شد و از دستاوردهای یک قرن گذشته ادبیات ایران در حد بسیار ناچیز و اندک به آن سوی مرزها راه یافته است.

استاد بیدج در خصوص استقبال عرب‌ها از شعر امروز ایران تصریح کرد: هم اکنون با ترجمه‌هایی که صورت گرفته است سعی داریم این گسست از میان برود و این مهم به تلاش جمعی و برنامه‌ریزی گسترده نیاز دارد.

این شخصیت ادبی نقش مسائل سیاسی را در این گسست فرهنگی بسیار ناچیز دانست و خاطرنشان کرد: این مسائل در سطح غیرفرهنگی و غیر‌حرفه‌ای وجود دارد و کار فرهنگی فراتر از این مرزبندی‌ها است به ویژه در حوزه کشورهای عربی که بسیار متاثر از گذشته فرهنگی و عرفانی ایران هستند.

وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در نمایشگاه کتاب هرمزگان گفت: استقبال کم‌نظیر مردم هرمزگان از نمایشگاه که از نظر بنده در میان تمام استان‌ها کم نظیر است نویدبخش آینده‌ای بسیار خوب و تعلق خاطر مردم این خطه به کتاب و کتابخوانی است.

بیدج شعر و ادبیات استان هرمزگان را سرشار از خلاقیت و بویایی توصیف کرد و افزود: بنده شعرهای بسیار خوب و مطلوبی را از شعرای هرمزگان شنیده‌ام و به ویژه حضور استاد محمدعلی بهمنی غزلسرای نامی کشور بر اعتبار شعر هرمزگان افزوده است و این استان قابلیت دارد در حوزه شعر و ادبیات در کشور پیشرو باشد.

این شخصیت فرهنگی در پایان تنها راه معرفی شعر هرمزگان را استفاده مطلوب از رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب عنوان کرد و یادآور شد: متاسفانه اکثر رسانه‌های معتبر در پایتخت کشور تمرکز دارند و دسترسی ادبا و شعرا به این رسانه‌ها بسیار محدود و ناچیز است و این نقیصه را می‌توانند نهادها و سازمان‌های فرهنگی با استفاده از ظرفیت‌های موجود خود و برقراری کانال‌های ارتباطی با رسانه‌ها برطرف سازند.

کد مطلب 1018952

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