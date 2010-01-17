بهمنی از ارائه کتابهای کم محتوا در نمایشگاه های استانی انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدعلی بهمنی شاعر معاصر در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب استان هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: تنها راه سرازیر شدن کتابهای دست اول به نمایشگاه‌های استانی حضور مستقیم ناشران است و رویه‌ فعلی باید تغییر کند.

وی بیان کرد: اگر ناشران فقط با حق فروش کتاب‌های خود به استان‌ها بیایند، بدون شک، شاهد نمایشگاهی سطح بالا و کتاب‌های مطلوب و درجه یک خواهیم بود و وجود این نقص به ادارات کل فرهنگ و ارشاد در استان‌ها ارتباطی ندارد بلکه متولی اصلی هماهنگی با ناشران، مؤسسه‌ برگزاری نمایشگاه‌هاست.

بهمنی اظهار داشت: بنده پیرو باور "در آغاز کلمه بود و دیگرهیچ" هستم و اگر این باور را بشکافیم، به آنچه از کتاب به حافظه‌های علاقه‌مندان منتقل می‌شود، می‌رسیم و این تنها اعتباری است که کتابخوان، ناشر و همه کسانی را که نفسی در حول و حوش کتاب می‌کشند، دور هم جمع می‌کند.

انتشار پایین کتاب مهمترین علت پایین بودن میزان مطالعه در کشور است

وی آمار چاپ و انتشار پایین کتاب را مهم‌ترین شاخصه‌ پایین بودن میزان مطالعه در کشور عنوان کرد و افزود: در وهله‌ نخست باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که فراغتی برای انسان‌ها مهیا شود تا حوصله‌ کتاب خواندن داشته باشند، این‌گونه است که میزان مطالعه افزایش می‌یابد.

وی به وظیفه‌ مهم مسئولان در خصوص بسترسازی برای افزایش میزان مطالعه در کشور اشاره کرد و گفت: سطح مطالعه در جامعه در دستان اهل قلم نیست و این مسئولان کشوری هستند که باید شرایط مناسب را برای مطالعه فراهم کنند. اگر بعضا مشاهده می‌کنیم در کشورها و فرهنگ‌های مختلف، مردم در مکان‌هایی از جمله اتوبوس، قطار و ایستگاه‌ها در حال مطالعه هستند، بدین معنا نیست که کتابخوان بوده‌اند بلکه سیاست‌گذاری به گونه‌ای بوده که آنها کتابخوان شده‌اند.

بهمنی با بیان اینکه شرایط مملکت باید به گونه‌ای باشد که همه‌ امکانات برای کتابخوانی و مطالعه مهیا شود، تصریح کرد: نمایشگاه‌های کتاب هم به لحاظ عینی و هم به لحاظ ذهنی برای مشتاقان تشنه‌ مطالعه و کتاب‌خوانی مکانی شوق‌انگیز است.

وی برگزاری نمایشگاه کتاب توسط اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان را بدون درنظر گرفتن سایر مسائل و اتفاقات حاشیه‌ ای، قابل تقدیر دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری هر نمایشگاه و جشنواره نیازمند آسیب‌شناسی و کارشناسی درون‌نگر است.