شیمیایی برای چهارمین بار به اعدام محکوم شد / سکته مغزی طارق عزیز

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه عالی جنایی عراق امروز علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی از سرکردگان رژیم بعثی سابق و وزیر دفاع این رژیم را به جرم دستور برای بمباران شیمیایی حلبچه و کشتار هزاران کُرد در سال 1988 به اعدام محکوم کرد.



گفته می شود در جنایاتی که به دستور حسن المجید در زمان رژیم بعثی سابق عراق رخ داد، بین 50 تال 100 هزار شهروند عراقی قتل عام شدند.



علی حسن المجید برای چهارمین بار به اعدام محکوم می شود؛ وی اولین بار در سال 2007 در پرونده انفال(کشتار کردها) و بار دوم در مسئله انتفاضه شیعیان و کشتار بی رحمانه آنها و برای سومین بار در حوادث نماز جمعه پس از ترور آیت الله محمد صادق الصدر پدر مقتدی صدر در سال 1999، به اعدام با چوبه دار محکوم شده بود.



وی در سال 1987 از سوی صدام دیکتاتور معدوم سابق به عنوان مسئول حزب بعث در منطقه کردستان عراق تعیین شد



قاضی دادگاه تاکید کرد شیمیایی با دادن دستور قتل عام هزاران شهروند عراقی مرتکب جنایات بر ضد بشریت شد.



از سوی دیگر، دادگاه عالی جنایی، سلطان هاشم و فرحان مطلک از دیگر جنایتکاران رژیم بعثی سابق و محکومان کشتار حلبچه را به ترتیب به 15 و 10 سال زندان محکوم کرد.



خاطرنشان می شود که دادگاه عالی جنایی عراق "علی حسن المجید" معروف به علی شیمیایی پسر عموی صدام و شماری از فرماندهان رژیم بعث عراق را به علت دست داشتن در بمباران شیمیایی حلبچه در جریان جنگ تحمیلی عراق به ایران (1980- 1988) به مجازات اعدام محکوم کرد.

با وجود گذشت چند سال از صدور حکم اعدام علی شیمیایی و دیگر سران رژیم بعثی سابق عراق، دادگاه عالی جنایی این کشور نتوانسته است به دلیل اختلاف هیئت ریاست جمهوری و دولت عراق حکم این افراد را اجرا کند.



چندی پیش "نوری المالکی" نخست وزیر عراق از لزوم اجرای این احکام خبر داده بود.

صدام دیکتاتور رژیم بعث سابق نیز در سال 2006 به چوبه دار آویخته شد.



خبر دیگر اینکه شبکه العربیه از سکته مغزی طارق عزیز از سران رژیم بعثی سابق عراق و انتقال وی به بیمارستان آمریکایی ها در بغداد خبر داد.



العربیه این خبر را به نقل از فرزند طارق عزیز که در امان پایتخت اردن اقامت دارد، گزارش داد.

طارق عزیز نیز پیشتر از سوی دستگاه قضایی عراق به جرم مشارکت در ارتکاب جنایات بر ضد مردم عراق به پانزده سال زندان محکوم شده بود.

طارق عزیز متولد 1963 است که در آوریل 2003 تسلیم نظامیان آمریکایی شد و در زندان کروبر در غرب بغداد زندانی شده بود.



وی در دوران حکومت صدام بعثی، در مقام معاون نخست وزیر، وزیر امور خارجه و وزیر اطلاع رسانی به این رژیم سرکوبگر خدمت می کرد و در جنایات ضد بشری بر ضد ملت عراق و همچنین ملت ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی مشارکت داشت.