مقبولیت به اندازه مشروعیت اهمیت دارد / فتح الفتوح هسته ای دستاورد دولت نهم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور صبح امروز در هشتمین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاههای اجرایی که با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی به منظور برگزاری باشکوه برنامه های سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، به فرار نظام های مارکسیستی و همچنین نظام های تابع نظریه لیبرال دموکراسی از آزمون دائمی مقبولیت مردمی اشاره کرد و اظهار داشت: تنها نظامی که همواره مقبولیت خود را در معرض افکار عمومی قرار می دهد و ابایی هم از آن ندارد،‌ نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه ارائه گزارش به قاطبه مردم از اقداماتی که صورت می گیرد اهمیت فوق العاده ای دارد، تصریح کرد: کارآیی هر حکومتی، ضامن بقای آن نظام و حکومت است زیرا هیچ نظامی بدون کارکرد مقبول و مشخص، دوام و بقایی ندارد.

مشایی با اشاره به تفاوتهای اساسی و ماهوی نظام جمهوری اسلامی ایران با بقیه نظامات سیاسی جهان، مهمترین این تفاوت را در پیوند ناگسستنی مقبولیت و مشروعیت عنوان کرد و افزود: در نظام جمهوری اسلامی تنها مشروعیت سیاسی برای استقرار آن کفایت نمی کند بلکه برای تداوم حرکت رو به جلوی این نظام، مقبولیت به همان اندازه مشروعیت از جایگاه خاصی برخوردار است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه عنایت به این مهم در نظام جمهوری اسلامی سبب شده است تا نگاه و اتکا دولت تنها و تنها به ملت و مردم باشد و هیچ توجه و اتکایی به دیگر کشورهای جهان یا مراکز قدرت نداشته باشد تصریح کرد: این نگاه اصیل در نظام جمهوری اسلامی منطبق بر اصل گریز از معادلات سیاسی دیکته شده جهانی است.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه دلیل اصلی عصبانیت بلوک شرق و غرب از پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم حیات آن همین موضوع گریز از تمایل به مراکز قدرت جهانی و توجه به سرمایه عظیم مردم است خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز همه دشمنان شرقی و غربی جمهوری اسلامی با اتحاد استرات‍ژیک با یکدیگر در برابر نظام اسلامی قرار گرفته و از هیچ کارشکنی برای کندشدن حرکت روبه پیشرفت نظام جمهوری اسلامی کوتاهی نمی کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: هدف دشمنان از کارشکنی های مداوم که نمونه آن در دامن زدن به اغتشاشات پس از انتخابات مشاهده شد،‌ زیرسئوال بردن دولت نیست بلکه هدف آنها ساقط کردن نظام ولایت فقیه است.

وی یادآور شد: این درواقع جنس حقیقی نظام ماست که نقطه و محور اصلی اتکای خود را اتکا به قدرت و سرمایه بزرگ ملی قرار داده است و با تکیه بر همین نقطه قوت درخشان، به پیروزی های بزرگ داخلی و خارجی نظیر فتح الفتوح هسته ای در دولت نهم دست یافته است.

رئیس دفتر رئیس جمهور طلوع انقلاب اسلامی را جلوه مدلی جدید از اداره جامعه بر اساس آرمانها و ارزش های اسلامی و انسانی دانست که به سرعت در میان کشورهای جهان به ویژه در میان ملتهای حق جو و آزاده مورد استقبال قرارگرفت و همین استقبال، مقدمه دشمنی بیشتر دشمنان جمهوری اسلامی با این نظام نوپا اما قوی و قدرتمند شد.

مشایی ادامه داد: انقلاب اسلامی افق و مسیر جدیدی را در نظام سیاسی بین الملل باز کرد که هرچند هیچ سابقه ای از آن در دنیا وجود نداشت اما این الگو برای ملتهای آزاده به شکل یک مطلوب و مقصود دست یافتنی خودنمایی کرد و آنها را به شکستن معادلات معمول بین المللی و اتکا به قدرت بومی و مردمی خود ترغیب کرد.

وی با تاکید بر اینکه رویگردانی از مراکز و محافل قدرت، رمز پیوستگی با مردم است اظهار داشت: هرگاه دولت و نظامی مغضوب محافل و مراکز قدرت وابسته به کشورهای مدعی می شود، در میان ملتهای جهان محبوب می شود و این موضوع را می توان به روشنی درباره ایران مشاهده کرد.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه همه این موارد باعث شده است تا همکاری مشترکی بین قدرتهای استکباری برای مواجهه و کنترل نظام جمهوری اسلامی شکل بگیرد، افزود: در چنین شرایطی بود که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام نوین ناشناخته و قوی مطرح می شود که البته نشان از اراده و لطف الهی است و آن هم به دلیل وجود مقاصد عالیه و حرکت به سمت این مقاصد از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه دیدن لطف و اراده خدا برای اهل ایمان مشکل نیست خاطرنشان کرد: البته اذعان و اعتراف به این اراده الهی در رشد و بالندگی جمهوری اسلامی برای کسانی که دنیاطلب هستند و یا مقاصد عالیه این نظام را باور ندارند،‌ اندکی سخت به نظر می رسد لذا نمی توان از آنها توقعی داشت.

مشایی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر آگاهی بخشی و تبیین فلسفه نظام اسلامی برای عموم مردم که سرمایه اصلی و مظهر قدرت جمهوری اسلامی هستند، اظهار داشت: اوج تبلور این قدرت، حضور آگاهانه و عاشقانه مردم در صحنه های مختلف است.

مشایی با بیان اینکه مقبولیت ما، مشروعیت لحظه به لحظه ماست تاکید کرد: انقلاب اسلامی در مقام آرمان، اندیشه، احساس و فکر ماندگار است اما در عرصه حکومت و عملیات بدون پشتوانه مردمی نمی تواند برقرار باشد.

رئیس دفتر رئیس جمهور بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از جمله برگزاری باشکوه راهپیمایی 22 بهمن را مورد اشاره قرار داد و افزود: راهپیمایی باشکوه 22 بهمن محل تجلی مقبولیت نظام اسلامی است و این اهمیت باشکوه تر برگزارشدن این مراسم را مضاعف می کند.

وی همچنین تاکید کرد: مردم باید با درک عملکرد مثبت و بالنده نظام که در سایه خدمات دولت مستتر است، به آینده امیدوار شوند.

مشایی ادامه داد: امروز باید به جامعه نشان دهیم که دولت، ‌دولت اسلامی است و نشانه این اسلامی بودن، توانایی در اقدام و تصمیم گیری است و این توانایی نشانه هایی چون شجاعت، عدالت، تدبیر، جامع‌نگری و ظرفیت شناسی را دارد.

رئیس دفتر رئیس جمهور یادآور شد: تکلیف این است که در دهه فجر گزارش‌ها و نشانه‌های توانایی دولت اسلامی و کارکردهای مثبت و انبوه آن را به مردم ارائه دهیم.

وی از روابط عمومی دستگاه های اجرایی خواست تا هرچه بیشتر و کاملتر فعالیت‌ها و خدمات دولت را برای مردم تبلیغ و تبیین کنند.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به نقش حساس و تعیین کننده روابط عمومی ها در تقویت رابطه دولت و ملت تصریح کرد:‌ مسئولیت مهم و سنگین روابط عمومی ها این است که باید زبان گویای دولت، نظام و انقلاب اسلامی باشند و در عرصه داخلی و خارجی منعکس کننده حقیقی تلاش ها و خدمات صورت گرفته در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی باشند.

وی با تاکید بر اینکه همه فتنه ‌گری‌ها و اغواگری‌ها با هدف کندکردن حرکت و پیشرفت کشور است از دستگاه‌های اجرایی خواست تا در برابر این تحرکات هشیار بوده و اجازه کارشکنی به هیچ کس را ندهند.

مشایی تصریح کرد: کشور با لطف الهی با صلابت و قدرت پیش می رود چرا که ضعف و سستی در دولت،‌ خواست دشمن است.