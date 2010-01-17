اعزام نظامیان کانادایی به هائیتی به بهانه کمک به زلزله زدگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، کانادا اعلام کرد که هفته آینده یک هزار سرباز برای کمک به زلزله زدگان هائیتی به این کشور اعزام خواهد کرد.

زمین لرزه ای به مقیاس 7.3 ریشتر، سه شنبه پورتو پرنس، پایتخت هائیتی و مناطق اطراف آن را لرزاند که به گفته مسئولان سازمان ملل متحد، سه میلیون نفر از جمعیت 9 میلیون نفری این کشور متضرر شده اند و گفته می شود شمار کشته های آن ممکن است به دویست هزار نفر نیز افزایش یابد.

تصمیم کانادا در حالی اعلام می شود که نیکاراگوئه روز گذشته با اعتراض به اقدام آمریکا برای اعزام سرباز به هائیتی، آن را نگران کننده خواند.



کانادا هدف از اعزام نیروی نظامی به هائیتی را کمک به تسریع عملیات امداد رسانی و نجات آسیب دیدگان زمین لرزه مرگبار این کشور عنوان کرده است.

دولت کانادا همچنین تصمیم گرفته است برای کمک به زلزله زدگان، مقررات مهاجرت را تعدیل کند.

این کشور همچنین بازگشت اتباع هائیتی مقیم این کشور را تسهیل کرده است .