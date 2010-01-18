تجلیل از مقام علمی علامه سید جعفر مرتضی در همایش کتاب سال حوزه

علی رضا زهیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در همایش کتاب سال حوزه از 20 کتاب برگزیده، 5 کتاب شایسته تقدیر، 4 پایان برگزیده سطح چهار (دکتری) و 5 پایان نامه شایسته تقدیر خواهد شد. همچنین از 5 مرکز شامل کتابخانه عمومی برگزیده، کتابخانه تخصصی برگزیده، نشر الکترونیک، ناشر فعال و از حامیان همایش کتاب سال حوزه تجلیل خواهد شد.
وی افزود: مراسم تجلیل از علامه سید جعفر مرتضی از برنامه های دیگر این همایش است که با حضور وی 8 بهمن ماه در دارالشفا برگزار می شود. همچنین از مقام علمی استاد مطهری نیز در این مراسم تجلیل خواهد شد.
سید جعفر مرتضی عاملی محقق و نویسنده برجسته شیعه در جبل عامل لبنان دیده به جهان گشود و جهت تحصیل علوم دینی به نجف اشرف مهاجرت کرد و پس از 6 سال به حوزه علمیه قم منتقل و بیش از دو دهه در این حوزه به تحصیل، تدریس و پژوهش پرداخت.
از وی تاکنون بالغ بر 20 عنوان کتاب منتشر شده است که معروفترین و گستردهترین آنها کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم (ص) در زندگانی رسول الله (ص) است که تالیف این مجموعه ۳۵ جلدی به پایان رسیده است.
آثار وی در پیراستن و تصحیح دیدگاهها نسبت به حوادث و رویدادهای تاریخ اسلام جایگاه بلندی دارند. تتبّع وسیع، ارزیابی دقیق، ریشهیابی هوشمندانه از حوادث و سیر آنها، تحریفزدایی و نمایاندن حقایق و واقعیتها، نشان دادن دستهای جعل و تحریف و افشاء چهرههای مزوّر و فریبگر از ویژگیهای برجسته آثار وی است.
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