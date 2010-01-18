ابراهیم نظری جلالی در گفتگو با مهر از بررسی آئین نامه بازنشستگی پیش از موعد کارگران در مشاغل سخت و زیان آور با محاسبه سنوات کارگران شاغل در این بخشها خبر داد و گفت: در حال حاضر وزارت کار در خصوص تدوین نهایی آئین نامه بازنشستگی پیش از موعد در حال بررسی است.

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص امکان حذف سوابق کاری کارگران دارای مشاغل سخت و زیان آور در آئین نامه بازنشستگی پیش از موعد، ضمن رد این مسئله اظهار داشت: چگونگی محاسبه و در نظر گرفتن سنوات قبلی کارگران در محاسبه زمان بازنشستگی از مواردی است که توسط وزارت کار به بحث گذاشته شده است.

تدوین آئین نامه با نظر وزارت کار، رفاه و صنعتگران

نظری جلالی با اظهار امیدواری از به نتیجه رسیدن آئین نامه بازنشستگی پیش از موعد تا پایان نیمه اول سال 89، ادامه داد: این آئین نامه هم اکنون در دست بررسی های کارشناسی قرار دارد.

وی از اظهار نظر وزارتخانه های رفاه، کار و همچنین صنعتگران در زمینه تدوین آئین نامه سخن گفت و بیان داشت: در تدوین این آئین نامه باید تعدیل سخت و زیان آور بودن برخی مشاغل را در نظر بگیریم. ما باید به دنبال این باشیم که کارهای با منشاء سخت و زیان آور را کاهش دهیم یعنی اگر کارگاهی دارای مشاغل سخت و زیان آور است باید برای آن فکری کرد.

شناسایی کارگاههای دارای مشکلات ایمنی در کار

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی افزود: یکی دیگر از رویکردهای ما این است که اگر کارگاهی دارای مشکلات ایمنی در کار است و عوامل بیماری زا در آن محیط وجود دارد، آن عوامل باید شناسایی و تعدیل شود.

نظری جلالی بعضی از مشاغل کارگاهی مانند کار در معادن را ذاتا سخت و زیان آور دانست و گفت: با این حال مواردی است که در معادن باید رعایت شود تا مشکلات سخت و زیان آور آن کاسته شود.

درجه بندی مشاغل سخت و زیان آور

معاون وزیر کار تاکید کرد: کار در ارتفاع نیز از مشاغلی است که ذاتا سخت و زیان آور محسوب می شود که نیاز است تا در زمان انجام کارتمام تجهیزات لازم آن رعایت شود. به صورت کلی موارد یاد شده باید توسط کارشناسان دو وزارتخانه بررسی شود و بعد از آن بحث تدوین نهایی آئین نامه مطرح می شود.

وی خواستار طبقه بندی مشاغل سخت و زیان آور و درجه بندی آنها شد و تصریح کرد: ضمن اینکه لازم است تا سنوات گذشته افراد نیز در محاسبه زمان بازنشستگی حساب شود. در هر حال در نظر داریم تا ضابطه ای تنظیم شود که حداقل 2 تا 3 سال آینده کارایی داشته باشد.