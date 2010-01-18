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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۹:۰۸

نبی به مهر خبر داد:

پایان تدوین سند راهبردی فوتبال ایران تا بهمن / چشم انداز محور فوتبال

پایان تدوین سند راهبردی فوتبال ایران تا بهمن / چشم انداز محور فوتبال

دبیرکل فدراسیون فوتبال با اعلام اینکه کار تدوین سند چشم انداز فوتبال ایران تا اواسط بهمن ماه پایان می یابد،گفت: با تدوین این سند از این پس اهداف ترسیم شده در چشم انداز محور برنامه های فدراسیون فوتبال را تشکیل خواهد داد.

مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: کار تدوین سند چشم انداز فوتبال ایران با افق 2014 به صورت منظم از سوی کارشناسان کمیته فنی و توسعه فدراسیون درحال پیگیری است و پیش بینی می شود کار تدوین این سند حداکثر تا اواسط بهمن ماه به پایان برسد .

نبی تصریح کرد : پس از پایان تدوین سند راهبردی فوتبال ایران، اسناد چشم انداز برای تصویب نهایی و عملیاتی شدن به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ارائه خواهد شد.

نبی افزود: با تصویب این سند، فدراسیون فوتبال در کنار برنامه های جاری و تقویم سالیانه، اهداف چشم انداز را محور و استراتژی برنامه های خود قرار خواهد داد و تلاش می کند تا فعالیت های خود را در راستای اهداف چشم انداز برنامه ریزی و سازماندهی نماید.

وی با بیان اینکه سند چشم انداز برای نخستین بار به عنوان برنامه استراتژیک در فوتبال ایران مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: امیدواریم با اجرایی شدن این سند فوتبال ایران بتواند به اهداف بلند خود در رشد و توسعه فوتبال در ابعاد ملی و بین‌المللی دست یابد که تحقق چنین هدفی نیازمند عزم و اراده ‌ای ملی و بسیج تمامی نیروها و امکانات فوتبال کشور دارد تا بتوانیم به جایگاهی درخور در فوتبال آسیا و جهان دست یابیم.

کد مطلب 1018969

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