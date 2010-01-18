پایان تدوین سند راهبردی فوتبال ایران تا بهمن / چشم انداز محور فوتبال

مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: کار تدوین سند چشم انداز فوتبال ایران با افق 2014 به صورت منظم از سوی کارشناسان کمیته فنی و توسعه فدراسیون درحال پیگیری است و پیش بینی می شود کار تدوین این سند حداکثر تا اواسط بهمن ماه به پایان برسد .

نبی تصریح کرد : پس از پایان تدوین سند راهبردی فوتبال ایران، اسناد چشم انداز برای تصویب نهایی و عملیاتی شدن به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ارائه خواهد شد.

نبی افزود: با تصویب این سند، فدراسیون فوتبال در کنار برنامه های جاری و تقویم سالیانه، اهداف چشم انداز را محور و استراتژی برنامه های خود قرار خواهد داد و تلاش می کند تا فعالیت های خود را در راستای اهداف چشم انداز برنامه ریزی و سازماندهی نماید.

وی با بیان اینکه سند چشم انداز برای نخستین بار به عنوان برنامه استراتژیک در فوتبال ایران مورد توجه قرار می گیرد، اظهار داشت: امیدواریم با اجرایی شدن این سند فوتبال ایران بتواند به اهداف بلند خود در رشد و توسعه فوتبال در ابعاد ملی و بین‌المللی دست یابد که تحقق چنین هدفی نیازمند عزم و اراده ‌ای ملی و بسیج تمامی نیروها و امکانات فوتبال کشور دارد تا بتوانیم به جایگاهی درخور در فوتبال آسیا و جهان دست یابیم.