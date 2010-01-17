سه هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در آذربایجان غربی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، موسی کریمی عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان از اجرای طرح جذب کودکان بازمانده از تحصیل تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: بر اساس ارزیابی های به عمل آمده هزار و 59 دانش آموز در مقطع ابتدایی و هزار و 931 دانش آموز در دوره راهنمایی هفت تا 14 سال از نعمت تحصیل بازمانده اند.

وی مسائل فرهنگی، آداب و رسوم محلی، اولویت دار بودن تحصیل پسران بر دختران، استفاده از کودکان به عنوان نیروی کار، تنوع زبانی، صعب العبور بودن مناطق، فاصله زیاد روستاها نسبت به شهرها و کمبود شدید اعتبارات را از عمده علل این مشکل فرهنگی در استان اعلام کرد.

کریمی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را دو هزار و 500 میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت جذب کامل این اعتبارات سه هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل تا خرداد ماه سال آینده از نعمت سواد برخوردار می شوند.

وی با تاکید بر تعامل مسئولان استانی در جهت اجرای هرچه سریعتر این طرح، تحقق اهداف آموزشی، فراهم کردن فرصتهای برابر تحصیلی برای کودکان و ضرورت مقابله با بیسوادی را از جمله اهداف اجرای این طرح بیان کرد.

کریمی عقد قرارداد با معلمان ساکن در روستاها، استفاده از آموزشیاران نهضت سواد آموزی، عقد قرارداد با مدارس خصوصی و غیر انتفاعی، تاسیس مدارس مستقل، استفاده از کلاسهای ادغامی در پایه راهنمایی، عقد قرار داد با مراکز آموزش از راه دور و جذب و هدایت دانش آموزان از طریق طرح روستا مرکزی را از راهکارهای این اداره کل در جهت اجرای بهینه این طرح ذکر کرد.

27 هزار بیسواد در آذربایجان غربی شناسایی شد

معاون آموزشی و نوآوری سازمان آموزش و پرورش استان در ادامه با انتقاد شدید از بالا بودن نرخ بیسوادی در استان گفت: بر اساس طرح سرشماری سال 85 تاکنون 27 هزار نفر بیسواد در استان شناسایی شده است.

کریمی نرخ باسوادی در استان را 79.8 درصد اعلام کرد و بیان داشت: در این راستا استان از نظر میزان باسوادی در سال 85 در جایگاه 28 کشوری قرار دارد.

معاون آموزشی و نوآوری سازمان آموزش و پرورش استان در ادامه از اجرای طرح ارتقای کیفی تحصیلی در جهت افزایش میزان قبولی در کنکور هم خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح که بیش از پنج هزار دانش آموز دوره پیش دانشگاهی و 15 هزار دانش آموز دوره متوسطه را شامل می شود، 53 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.