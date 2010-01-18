به گزارش خبرنگارمهر، این دو کارگاه آموزشی ازسوی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و با هدف آشنایی کادرفنی و بازیکنان باشگاههای سپاهان، ذوب آهن و مس کرمان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا با آخرین قوانین، مقررات و مجازات های دوپینگ برگزار می شود.

براساس برنامه ریزی کمیته پزشکی، در این کارگاه آموزشی یک روزه تیم های سپاهان و ذوب آهن روز 4 بهمن ماه در اصفهان و کارگاه آموزشی تیم مس کرمان 8 بهمن ماه درکرمان برگزارخواهد شد. قرار است زمان برگزاری کارگاه آموزشی باشگاه استقلال تهران نیز متعاقبا اعلام شود.

آموزش قوانین و مقررات دوپینگ، استفاده از معافیت های درمانی TUE، آشنایی با فرآیند نمونه گیری و حقوق ورزشکار در فرآیند نمونه گیری ، آزمایشات خارج از مسابقه و ... از جمله رئوس برنامه های این کارگاه آموزشی خواهد بود.