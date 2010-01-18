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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۸:۵۹

در اصفهان و کرمان /

نمایندگان ایران در کارگاه آموزشی مبارزه با دوپینگ شرکت می‌کنند

نمایندگان ایران در کارگاه آموزشی مبارزه با دوپینگ شرکت می‌کنند

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین جدید مبارزه با دوپینگ فیفا برای نمایندگان ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به میزبانی شهرهای اصفهان و کرمان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، این دو کارگاه آموزشی ازسوی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و با هدف آشنایی کادرفنی و بازیکنان باشگاههای سپاهان، ذوب آهن و مس کرمان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا با آخرین قوانین، مقررات و مجازات های دوپینگ برگزار می شود.

براساس برنامه ریزی کمیته پزشکی، در این کارگاه آموزشی یک روزه تیم های سپاهان و ذوب آهن روز 4 بهمن ماه در اصفهان و کارگاه آموزشی تیم مس کرمان 8 بهمن ماه درکرمان برگزارخواهد شد. قرار است زمان برگزاری کارگاه آموزشی باشگاه استقلال تهران نیز متعاقبا اعلام شود. 

آموزش قوانین و مقررات دوپینگ، استفاده از معافیت های درمانی TUE، آشنایی با فرآیند نمونه گیری و حقوق ورزشکار در فرآیند نمونه گیری ، آزمایشات خارج از مسابقه و ... از جمله رئوس برنامه های این کارگاه آموزشی خواهد بود.

کد مطلب 1018992

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