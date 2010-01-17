چین با عبور از سد ویتنام صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از هفته ششم و پایانی مرحله گروهی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا عصر امروز(یکشنبه) یک دیدار از گروه ششم برگزار شد که طی آن تیم فوتبال چین با نتیجه 2 بر یک برابر ویتنام به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه مای دینه ویتنام برگزار شد، ژو یانگ(35) و لین پنگ(43) برای چین و لی کونگ وینه(74-پنالتی) برای ویتنام گل زدند.

با این پیروزی تیم فوتبال چین با 13 امتیاز به صدر جدول رده بندی این گروه صعود کرد. سوریه با یک بازی کمتر و 13 امتیاز در رده دوم قرار دارد. ویتنام با 5 و لبنان با یک امتیاز در رده‌های بعدی جدول این گروه قرار گرفتند.

تیم‌های فوتبال سوریه و چین پیش از این دیدار صعود خود را به مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا در قطر قطعی کرده بودند. برنامه ادامه هفته ششم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه 30/10/88

گروه یک:

* یمن - بحرین

چهارشنبه 12/12/88

گروه یک:

* ژاپن - بحرین

* هنگ کنگ - یمن

گروه دو:

* استرالیا - اندونزی

* عمان - کویت

گروه سه:

* ازبکستان - امارات

گروه چهارم:

* سوریه - لبنان

گروه پنجم:

* ایران - تایلند

* اردن - سنگاپور