ایران می تواند آمریکا و اسرائیل را منزوی کند/ دوگانگی معیارهای غرب

دکتر "اوسامو میاتا" استاد دانشگاه شیزوکا و کارشناس مسائل خاورمیانه در ادامه گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر با اشاره به ادعاهای غرب درباره برنامه هسته ای ایران گفت : ایران تاکید کرده است که برنامه هسته ای خود را با مقاصد صلح آمیز دنبال می کند، اما کشورهای غربی برای این موضوع به دنبال یک مدرک معتبر هستند.

به اعتقاد وی بخشی از راه حل مسئله هسته ای ایران اعتمادسازی از سوی ایران درباره ماهیت صلح آمیز برنامه خود و همکاری بیشتر با نهادهای ناظر بین المللی است. با این حال، این استاد ژاپنی مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران درباره مسئله فلسطین و مخالفت با اشغالگری و تجاوزگری رژیم صهیونیستی را مشکل اساسی دانست که سبب تقابل با آمریکا نیز شده است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به اختلافات موجود میان کشورهای غربی و ایران بر سر فعالیتهای هسته ای این کشور تاکید کرد که آمریکا بیش از دیگر کشورهای غربی از متوقف کردن برنامه هسته ای (صلح آمیز) ایران سخن می گوید، در حالی که این مسئله برای دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی چالش بزرگی به شمار نمی رود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود تاکید مکرر ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای اش، برخی کشورهای غربی همچنان ادعاهای واهی خود را مطرح می کنند، به مهر گفت : این امر ناشی از فشارهای لابی صهیونیسم و حامیان آن است، اسرائیل نفوذ زیادی در سیاست آمریکا دارد و از این رو است که مقامهای آمریکایی استانداردی دو گانه را درباره اسرائیل و ایران دنبال می کنند، یعنی در حالی که تل آویو دارای سلاح هسته ای است این مسئله را نادیده گرفته و خواستار توقف برنامه هسته ای ایران می شوند.

دکتر میاتا پشت پرده اختلافات ایران با غرب را اختلافات این کشور با رژیم صهیونیستی می داند. به گفته وی، مواضع ضد صهیونیستی تهران و پرسشگری دولت ایران درباره مسئله هولوکاست از جمله نگرانیهای تل آویو است، آنها از این مواضع و تاثیر آن بر افکار عمومی جهان می هراسند.

مواضع ضد صهیونیستی تهران و پرسشگری دولت ایران درباره مسئله هولوکاست از جمله نگرانیهای تل آویو است، آنها از این مواضع و تاثیر آن بر افکار عمومی جهان می هراسند. دکتر اوسامو میاتا

استاد دانشگاه شیزوکای توکیو انتخاب نماینده ژاپن در آژانس بین المللی انرژی اتمی به ریاست این سازمان را در ادامه بررسی موضوع هسته ای ایران تاثیر گذار می داند.



به اعتقاد وی، "یوکیو آمانو" که جانشین "محمد البرادعی" در آژانس شده تاکید بیشتری بر قوانین بین المللی کرده و بازرسان بیشتری را برای بررسی فعالیتهای ایران راهی این کشور خواهد کرد. از این رو ادامه همکاری ایران با آژانس و گشودن درهای تمام تاسیسات هسته ای به روی بازرسان می تواند در روشن شدن بسیاری از مسائل مطرح شده درباره برنامه هسته ای این کشور موثر باشد، چرا که تنها از این راه است که می توان به تردیدهای ابراز شده از سوی غربیها در این مورد پاسخ داد.

وی در عین حال معتقد است که مشی و دیپلماسی آمانو با آنچه البرادعی در برابر ایران در پیش می گرفت، متفاوت است. وی تلاش خواهد کرد از دیپلماسی ویژه ژاپنیها در این سمت استفاده کند. علاوه بر آن وی به عنوان یک دیپلمات ژاپنی خواهد کوشید خود را بیشتر به مواضع آمریکا نزدیک کند.

از سوی دیگر وی به ایران توصیه می کند که برای ناکام گذاشتن سیاستهای آمریکا به گسترش روابط خود با دیگر کشورهای جهان بپردازد. به گفته دکتر میاتا اگر ایران روابط خود را با کشورهای منطقه، اروپا و دیگر قدرتهای سیاسی و اقتصادی جهان بهبود بخشد، آمریکا و رژیم اسرائیل منزوی شده و در مواضع خود علیه این کشور شکست خواهند خورد.

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مصاحبه : از فریدون نائمی