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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۸:۳۶

مهریزی در گفتگو با مهر:

مدتها بود می خواستم بروم/ مدیرعامل استیل آذین ایرانیان نمی شوم

مدتها بود می خواستم بروم/ مدیرعامل استیل آذین ایرانیان نمی شوم

مدیرعامل پیشین باشگاه استیل آذین با بیان اینکه قطعا تیم فوتبال این باشگاه می تواند با آجورلو به موفقیت‌های بیشتری دست یابد، گفت: مدتها بود که می خواستم از باشگاه استیل آذین بروم.

امیر مهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: مدتها بود می خواستم از سمت مدیرعاملی باشگاه استیل آذین کناره گیری کنم اما بارها با درخواست من مخالفت شد. در نهایت در نشست روز یکشنبه هیئت مدیره باشگاه استیل آذین، آقای آجورلو مسئولیت سرپرستی باشگاه را قبول کردند و من توانستم با خاطری آسوده از استیل آذین جدا شوم.

وی خاطرنشان کرد: آقای آجورلو با تجربه تر، با درایت تر و حتی بر خلاف من مدیری فوتبالی است و قطعا استیل آذین با مدیریت ایشان می تواند نتایج بهتر و جایگاه بالاتری را در جدول رده بندی از آن خود کنند.

مدیرعامل پیشین باشگاه استیل آذین همچنین در مورد سمت جدیدش که مدیرعاملی شرکت خصوصی استیل آذین ایرانیان است، تصریح کرد: آقای هدایتی به بنده لطف داشته و دارند اما فکر نمی کنم بتوانم این سمت را قبول کنم.

مهریزی با رد شایعه اختلافش با هدایتی گفت: قصد دارم کلا از باشگاه استیل آذین جدا شوم در جای دیگری خدمت کنم و همانند گذشته تنها تماشاگر فوتبال باشم.

کد مطلب 1019008

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