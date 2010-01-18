تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و هشتم دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با دوم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با هجدهم ژانویه سال 2010 میلادی.
- مراحل نیمه نهایی و نهایی مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر در سالن امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی انقلاب گرگان برگزار میشود:
* گاز مازندران - رشد دانه گرگان
* نفت تهران - صنایع ومعادن همدان
* ساعت 16: دیدار رده بندی
* ساعت 17:30: دیدار نهایی
- تیم فوتبال زیر 19 سال کشورمان در آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی استعدادیابی، ساعت 17 امروز در کمپ تیمهای ملی برابر تیم مقاومت به میدان می رود.
- بیست و هفتمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملتهای آفریقا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه A:
* مالی - مالاوی
* آنگولا - الجزایر
- مسابقات بسکتبال جام شیخ راشد دبی امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* مهرام ایران - تیم ملی امارات (ساعت 15)
* النصر امارات - اسمارت فیلیپین (ساعت 17)
* الریاضی لبنان - الوحده سوریه (ساعت 19)
* زین اردن - شانویل لبنان (ساعت 21)
- شورای استیناف باشگاه پرسپولیس امروز تشکیل جلسه می دهد تا به درخواست تجدیدنظرخواهی هوار ملامحمد رسیدگی کند.
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