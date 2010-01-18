به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت اتلاف انرژی در پالایشگاههای کشور با اشاره به تراز هیدروکربوری سال 1386 و عملکرد پالایشگاهها، اعلام کرد: در سالجاری نسبت تولید سوخت و ضایعات در پالایشگاهها در مقایسه با خوراک تحویلی به این واحدها حدود 5.7 درصد است.

بر این اساس، به طور متوسط سالانه معادل 35.6 میلیون بشکه نفت خام در پالایشگاههای کشور انرژی اتلاف می شود.

در همین حال، در روزهای اخیر مهدی شریف مدیر بهینه سازی صنعت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه بین 1.6 تا 1.65 میلیون بشکه نفت خام به صورت خوراک تحویل پالایشگاههای نفت کشور می شود، گفته بود: اما نسبت تولید سوخت و ضایعات به خوراک تحویل شده در پالایشگاههای نفت حدود 9.6 درصد است و این در حالی است که این نرخ در پالایشگاههای پیشرفته دنیا حدود 2.5 درصد است.

این مقام مسئول همچنین از کاهش نسبت تولید سوخت و ضایعات به خوراک در پالایشگاههای نفت کشور به 4.5 درصد خبر داده بود.