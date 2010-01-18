به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید احمد قاسمی عصر یکشنبه در شورای راهبری صنعت و معدن مازندران اظهار داشت: ایجاد بانک اطلاعات تجاری استان و شناسایی اراضی مطلوب برای ایجاد شهرکهای صنعتی و واحدهای بزرگ صنعتی در برطرف کردن نیازهای زیرساختی استان ضروری است.

وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی مازندران آمادگی کامل برای همکاری در خصوص طرحهای علمی و تحقیقاتی در حوزه صنعتی و معدن را دارد، یادآور شد: حوزه های زیرساختی مازندران از کمبوهای شدیدی رنج می برد که باید از سفر سوم هیئت دولت به مازندران در جبران این کمبودها حداکثر بهره برداری شود.

سرپرست جهاد دانشگاهی مازندران بر ایجاد واحدهای تحقیقات و آموزش واحدهای صنعتی، توسعه و توجه به پارک علم و فناوری مراکز رشد، مدیریت کیفیت در تولید و توجه به زیرساخت ها در تدوین سند توسعه صنعت و معدن استان تاکید کرد.

مسئول نمایندگی سازمان زمین شناسی در مازندران نیز با اشاره به اینکه طرح تاسیس مرکز تحقیقات زمین شناسی دریای خزر در استان آماده است، گفت: این طرح در سفر هیئت دوم هیئت دولت به مازندران ارائه شد ولی مصوب لازم را دریافت نکرد.

علی نظری تصریح کرد: این طرح نیاز به اعتبار شش میلیارد تومانی برای راه اندازی دارد که مباحث زیادی را از جمله مسئله حقوقی دریای خزر را نیز در بر دارد.

وی خواستار ارائه این طرح از سوی شورای راهبری صنعت و معدن در سفر سوم هیئت دولت به مازندران شد.