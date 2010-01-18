اخبار کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین تیم قزوین در مسابقات تکواندو دختران کشور به نائب قهرمانی رسید. در این رقابتها که با حضور 181 ورزشکار در قالب 29 تیم در رشت برگزار شد تهران به مقام قهرمانی رسید و قزوین دوم شد. در انفرادی هم در وزن اول پروین کشاورز به مقام قهرمانی دست یافت، زهرا عزیزی در رده دوم جای گرفت و در وزن ششم هم آتوسا کاکاوند سوم شد.

حسین مقامی سکاندار وزنه برداری استان

حسین مقامی با 19 رای برای چهار سال دیگر به سمت رئیس هیئت وزنه برداری استان قزوین انتخاب شد. در مجمع انتخاباتی هیئت وزنه برداری استان که با حضور حسین رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه برداری کشور برگزار شد حسین مقامی بار دیگر برای مدت چهار سال به ریاست هیئت وزنه برداری استان انتخاب شد.

مقامی دو دوره قبل نیز فعالیت خوبی در هیئت وزنه برداری استان داشت و چندین بار از سوی مسئولان فدراسیون برای همکاری در فدراسیون وزنه برداری کشور دعوت شده بود.

تیم حجاب قزوین میزبان صنعت نفت آبادان

در چارچوب مسابقات فوتسال لیگ برتر بانوان کشور که با حضور تیمهایی از استانهای مختلف کشور به صورت رفت و برگشت انجام می شود تیم فوتسال بانوان قزوین در سالن شهید بابایی به مصاف تیم صنعت نفت آبادان می رود.

تیم بانوان قزوین دوم بهمن ماه با تیم سرخپوشان گرگان و نهم بهمن ماه میزبان تیم آبادانی است. این مسابقات 15 اسفند ماه پایان می یابد.

عسگری، نائب قهرمان موتورکراس ایران

امیر عسگری نائب قهرمان مسابقات موتور کراس 250 سی سی ایران شد. آخرین دوره مسابقات موتورکراس دستجات آزاد قهرمانی کشور در سال جاری با حضور 200 موتورسوار و 23 تیم از 21 استان کشور برگزار شد و در پایان تیم شهرداری کرمان توانست قهرمان شود، تیمهای سیستان و بلوچستان و تهران نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

این رقابتها در دو رده بزرگسالان و پیشکسوتان در کلاسهای 65 سی سی، 85 سی سی، 125 سی سی، 250 سی سی و آزاد برگزار شد و امیر عسگری از قزوین به مقام نائب قهرمانی رسید.

تکمیل سالن وزنه برداری تاکستان

سالنهای وزنه برداری تاکستان و قزوین با اعتباری بالغ بر 330 میلیون تومان آماده بهره برداری شده است.

محمد منجم مدیرکل تربیت بدنی استان قزوین در جمع کارشناسان ورزش استان گفت: دو سالن اختصاصی وزنه برداری در تاکستان و قزوین در حال تکمیل است و بزودی آماده بهره برداری می شود.

وی افزود: کار احداث سالن ورزشی تاکستان با 500 متر مربع مساحت و 460 متر مربع زیر بنا با اعتباری بالغ بر 140 میلیون تومان درحال تکمیل است.

منجم پیشرفت فیزیکی این سالن را 90 درصد اعلام کرد و گفت: این مجموعه دارای سالن بدن سازی، امور اداری، انبار و سیستم گرمایش و سرمایش با طراحی نوین است.

وی اظهار داشت: سالن وزنه برداری قزوین هم با 400 متر مربع مساحت و 340 متر زیربنا با 190 میلیون تومان اعتبار استانی 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در دو طبقه ساخته می شود.

به گفته منجم این سالن ورزشی دارای سالن تمرین و بدنسازی، سرویسهای بهداشتی، سکوی تماشاچی، رختکن مستقل، موتورخانه و انبار است.

مسابقات و اردوی تیم ملی وزنه برداری در قزوین

حسین رضازاده سرپرت فدراسیون وزنه برداری کشور و قهرمان جهان و المپیک در مجمع انتخابی هیئت وزنه برداری استان قزوین گفت: هیئت وزنه برداری استان عملکرد خوبی داشته و رئیس آن از بهترینها در کشور است و به لحاظ قهرمانی و زیرساخت آینده درخشانی در انتظار این استان است.

حسین مقامی رئیس هیئت وزنه برداری استان هم از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در سال آینده در قزوین خبر داد و اظهار داشت: برگزاری اردوی تیم ملی و مسابقات قهرمانی کشور مهمترین برنامه های سال آینده هیئت است که امیدواریم با حمایت سرپرست فدراسیون و جذب اسپانسر در این زمینه موفق عمل کنیم.