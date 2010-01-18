کشف 24 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در قزوین

سرهنگ حمید رضا خاکباز در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: ماموران کلانتری 11 محمودآباد در عوارضی آزاد راه قزوین، زنجان در بازرسی از یک دستگاه خودرو 21 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

وی اضافه کرد: سرنشینان خودرو که دو جوان 28 ساله و 21 ساله بودند دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شدند.

خاکباز یادآور شد: ماموران بخش شال شهرستان بویین زهرا نیز سه قبضه سلاح شکاری غیرمجاز را کشف و ضبط کردند و حاملان سلاح دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین همچنین از شهروندان خواست به منظور ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی در سطح استان ضمن همکاری با پلیس در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و یا بروز تخلف مراتب را با شماره تلفن 110 و مراجعه به کلانتریها به ماموران این نیرو اطلاع دهند.