مهدی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: با نصب امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت انتقال اطلاعات، رکوردرهای واحد 3 بخار توسط واحد انفورماتیک متصل و ارتباط این رکوردرها با سرور مرکزی برقرار شده است.

وی اظهار داشت: با راه اندازی این سامانه، اطلاعات به صورت آن لاین از طریق رکوردرهای اتاق فرمان در وضعیت های مختلف ثبت می شود.

قنبری خاطرنشان کرد: همه پارامترهای مهم واحد از جمله سوپروایزری توربین، دمای قسمتهای مختلف بویلر، تجهیزات کمکی نظیر ACT، کمپرسورخانه و پمپ ها و فن های اصلی واحد که در مجموع 320 نقطه حساس را شامل می شود می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کارشناس مسئول گروه انفورماتیک شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شهید رجایی قزوین اضافه کرد: این اطلاعات بصورت آنلاین جهت اطلاع کاربران به سرور مرکزی منتقل می شود.

وی از بکار گیری نرم افزار گزارش گیری در آینده نزدیک در این سامانه خبر داد و اظهار داشت: با راه اندازی این سامانه اقدامات محاسباتی و کنترل بر روی این اطلاعات با سهولت، سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.