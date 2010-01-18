به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کارگران با سردادن شعارهایی خواستار احقاق مطالبات مورد ادعای خود هستند. آنها پرداخت حقوق و پس گرفتن کارخانه از بخش خصوصی را مهمترین مطالبات خود ذکر می کنند.

شعارهای اصلی این کارگران شامل "رئیس جمهور ما برس به فریاد ما"٬"امام جمعه ما ـ برس به فریاد ما"٬ "نیروی انتظامی حمایت حمایت" بود.

گفته می شود بازداشت و سیلی زدن به یکی از کارگران، تاکنون مورد توجه سایر رسانه ها و مطبوعات کشور قرار گرفته است.

گفته می شود کارگران با ارسال نامه ای به مدیرکل حراست وزارت کار و شخص وزیر (شیخ الاسلام) با اشاره به نامه های استاندار و فرماندار در مورد صلاحیت نداشتن خریداران شرکت نسبت به حمایت برخی ها از کارفرماهای با نفوذ صنایع اراک و سیلی خوردن همکارشان به شدت اعتراض کردند.

همچنین تعدادی از کارگران با حضور در دادگستری نسبت به عملکرد برخی افراد طرح شکایت کردند.