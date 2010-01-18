ترکیب تیمهای مسابقات پایانی لیگ کشتی آزاد مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مسابقات که با شرکت 55 ورزشکار در هفت وزن، صبح و عصر دوشنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار می شود، تیمهای گاز مازندران، رشد دانه گرگان، صنایع و معادن همدان و نفت تهران به رقابت می پردازند.

رشددانه گرگان، در وزن 55 کیلوگرم، امید جلالی بهار و یاسر حیدرقلی‌نژاد، 60 کیلوگرم، کمیل ذبیحی، احمد خورسند، 66 کیلوگرم، سجاد حمدی و کمیل فرزان، 74 کیلوگرم، حسن طهماسبی، 84 کیلوگرم، محمدباقر عالی و مجید درزی، 96 کیلوگرم، یاسر قربانی و مهدی مازندرانی و 120 کیلوگرم، یاسر قربانی و مهدی مازندرانی ترکیب تیم رشد دانه گرگان هستند.

صنایع و معادن همدان، 55 کیلوگرم، محمد سلطانی و همت کریمی‌زاد، 60 کیلوگرم بیژن چنگیزی‌فر و همت کریمی‌زاد، 66 کیلوگرم سیاوش گودرزی و سعید صالحی، 74 کیلوگرم مراد گایداروف و پیمان محمدی، 84 کیلوگرم جمال میرزایی و حمید کمروند، 96 کیلوگرم عرفان امیری و سعید امیری و 120 کیلوگرم سعید ابراهیمی و حمید سیفی.

ترکیب تیم گاز مازندران، 55 کیلوگرم مهران رضازاده و عباس دباغی، 60 کیلوگرم سعید احمدی و تقی داداشی، 66 کیلوگرم مهدی تقوی و مصطفی آخوندی، 74 کیلوگرم ایمان محمدیان و مرتضی رضایی، 84 کیلوگرم علی‌اصغر بذری و سعید توکل، 96 کیلوگرم رضا یزدانی و اباذر اسلامی و 120 کیلوگرم فردین معصومی و کمیل قاسمی.

نفت تهران، 55 کیلوگرم حسن رحیمی و فرزان بهرامی، 60 کیلوگرم مراد محمدی و مسعود اسماعیل‌پور، 66 کیلوگرم سعید داداش‌پور و مصطفی حسین‌خانی، 74 کیلوگرم صادق گودرزی و سعید ریاحی، 84 کیلوگرم احسان لشکری و علیرضا گودرزی، 96 کیلوگرم حاجی مراد گاتسالوف و جعفر دلیری و 120 کیلوگرم بلال ماخوف و محمدرضا آذرشکیب.

بهمن طیبی دبیر هئیت کشتی گلستان به خبرنگار مهر در گرگان گفت: دیدار تیمهای گاز مازندران و رشددانه گرگان ساعت 9 صبح و دیدار تیمهای نفت تهران و صنایع معادن همدان نیز راس ساعت 10 و 15 دقیقه برگزار می شود.

وی افزود: دیدار رده بندی ساعت 16 و مسابقه فینال نیز ساعت 17 و 15 دقیقه برگزار می شود.



این مسابقات در سالن ورزشی امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی انقلاب گرگان برگزار می شود.