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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۹:۱۸

ترکیب تیمهای مسابقات پایانی لیگ کشتی آزاد مشخص شد

ترکیب تیمهای مسابقات پایانی لیگ کشتی آزاد مشخص شد

گرگان - خبرگزاری مهر: ترکیب‌ تیمهای شرکت کننده در مسابقات نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی آزاد شامگاه یکشنبه با انجام وزن کشی در گلستان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مسابقات که با شرکت 55 ورزشکار در هفت وزن، صبح و عصر دوشنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار می شود، تیمهای گاز مازندران، رشد دانه گرگان، صنایع و معادن همدان و نفت تهران به رقابت می پردازند.

رشددانه گرگان، در وزن 55 کیلوگرم، امید جلالی بهار و یاسر حیدرقلی‌نژاد، 60 کیلوگرم، کمیل ذبیحی، احمد خورسند، 66 کیلوگرم،  سجاد حمدی و کمیل فرزان، 74 کیلوگرم، حسن طهماسبی، 84 کیلوگرم، محمدباقر عالی و مجید درزی، 96 کیلوگرم، یاسر قربانی و مهدی مازندرانی و 120 کیلوگرم، یاسر قربانی و مهدی مازندرانی ترکیب تیم رشد دانه گرگان هستند.

صنایع و معادن همدان، 55 کیلوگرم، محمد سلطانی و همت کریمی‌زاد، 60 کیلوگرم بیژن چنگیزی‌فر و همت کریمی‌زاد، 66 کیلوگرم سیاوش گودرزی و سعید صالحی، 74 کیلوگرم مراد گایداروف و پیمان محمدی، 84 کیلوگرم جمال میرزایی و حمید کمروند، 96 کیلوگرم عرفان امیری و سعید امیری و 120 کیلوگرم سعید ابراهیمی و حمید سیفی.

ترکیب تیم گاز مازندران، 55 کیلوگرم مهران رضازاده و عباس دباغی، 60 کیلوگرم سعید احمدی و تقی داداشی، 66 کیلوگرم مهدی تقوی و مصطفی آخوندی، 74 کیلوگرم ایمان محمدیان و مرتضی رضایی، 84 کیلوگرم علی‌اصغر بذری و سعید توکل، 96 کیلوگرم رضا یزدانی و اباذر اسلامی و 120 کیلوگرم فردین معصومی و کمیل قاسمی.

نفت تهران، 55 کیلوگرم حسن رحیمی و فرزان بهرامی، 60 کیلوگرم مراد محمدی و مسعود اسماعیل‌پور، 66 کیلوگرم سعید داداش‌پور و مصطفی حسین‌خانی، 74 کیلوگرم صادق گودرزی و سعید ریاحی، 84 کیلوگرم احسان لشکری و علیرضا گودرزی، 96 کیلوگرم حاجی مراد گاتسالوف و جعفر دلیری و 120 کیلوگرم بلال ماخوف و محمدرضا آذرشکیب.

بهمن طیبی دبیر هئیت کشتی گلستان به خبرنگار مهر در گرگان گفت: دیدار تیمهای گاز مازندران و رشددانه گرگان ساعت 9 صبح و دیدار تیمهای نفت تهران و صنایع معادن همدان نیز راس ساعت 10 و 15 دقیقه برگزار می شود.

وی افزود: دیدار رده بندی ساعت 16 و مسابقه فینال نیز ساعت 17 و 15 دقیقه برگزار می شود.
 
این مسابقات در سالن ورزشی امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی انقلاب گرگان برگزار می شود.

کد مطلب 1019039

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