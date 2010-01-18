لیگ کشتی آزاد رنجور از انبوه مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سابقه برگزاری لیگ برتر کشتی آزاد کشور به سال 82 برمی گردد که با عنوان جام "جهان پهلوان عبدالله موحد" برگزار شد و اکنون با گذشت هفت دوره، کشتی ایران با مشکلات عدیده ای روبروست.

قانونمند نبودن لیگ کشتی، کمبود بودجه و اسپانسر، کم بودن تعداد تیمها، ضعف مالی برخی تیمهای شرکت کننده و منظم برگزار نشدن رقابتهای لیگ از جمله مشکلات هفتمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد ایران اعلام شده است.

ارتقای کیفیت تیمها، افزایش تعداد تیمهای شرکت کننده، برنامه ریزی منظم و منسجم و حمایت ملی از تیمهای شرکت کننده از جمله مواردی است که دست اندرکاران این ورزش در برگزاری لیگ سال آینده باید به آن توجه کنند.

نگاهی به آمارها نشان می دهد که اولین دوره لیگ برتر کشتی آزاد در سال 82 با شرکت 10 تیم برگزار شد و تعداد تیمها تا دوره پنجم به 11 تیم افزایش یافت ولی در دوره های پنجم و هفتم این تعداد به هشت تیم شرکت کننده کاهش یافته است.

کاهش یافتن تعداد تیمها در مسابقات لیگ برتر تاحدی ناشی از مشکلات موجود در لیگ است که باید برای ارتقای کیفیت مسابقات، مشکلات کنونی رفع شود.

کشتی مظلوم واقع شده است

مربی تیم صنایع معادن همدان گفت: کشتی ایران با داشتن پشتوانه و پیشینه قوی هنوز درگیر برخی مشکلات است و مظلوم واقع شده است.

ربیعیان در حاشیه مسابقات پایانی لیگ برتر کشتی آزاد به خبرنگار مهر در گرگان افزود: کشتی ورزش اول کشور ماست و علاقمندان زیادی دارد و مقایسه این رشته با برخی رشته ها نظیر فوتبال و والیبال نشان می دهد که هنوز نتوانسته به جایگاه مطلوبش دست یابد.

وی اظهار داشت: تعداد تیمهای شرکت کننده در لیگ کشتی همانند لیگ فوتبال باید افزایش یابد و یا به 16 تیم برسد و زمینه برای شرکت تیمهای کشتی مستعد فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: برای داشتن لیگ پویا، باید به قوانین توجه کرد و لیگ قانونمند شود و از باشگاه های توانمند مانند پیروزی، ذوب آهن و ... خواسته شود تا علاوه بر فوتبال، تیمهای کشتی را نیز تحت پوشش قرار دهند.

به گفته ربیعیان، حمایت ملی از تیمهای کشتی موجب دعوت از کشتی گیران مستعد و توانمند و در نتیجه موجب ارتقای کیفیت مسابقات لیگ و رشد این ورزش در رده ملی و جهانی می شود.

مربی تیم کشتی آزاد همدان بیان داشت: در مسابقات لیگ برتر باید هدف مشخص شود و بینیم از لیگ چه می خواهیم و آیا به دنبال کشف استعداد هستیم یا خیر؟

وی تاکید کرد: مسابقات لیگ کشتی در کشف استعدادها و پشتوانه سازی برای این رشته مهم است و هماهنگونه که شاهدیم، شگفتی سازی تیم رشد دانه گرگان از نتایج مسابقات لیگ است و موجب شد تا تیمی با استعدادهای فراوان شناخته و به جامعه ورزش معرفی شود.

اسپانسر، مدال دست نیافتی کشتی

مربی تیم کشتی گاز مازندران نیز گفت: اسپانسر و حمایت مالی در کشتی مقوله مهمی است و موجب انگیزه تیمها می شود و باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

نادر ناظر به خبرنگار مهر افزود: در مجموع بازیهای مسابقات لیگ هفتم خوب و به موقع برگزار شد و برخی ضعفهای موجود در لیگ باید در دوره های بعد برطرف شود.

وی اظهار داشت: باید زمینه ای مهیا شود تا تیمهایی مستعد و توانمند در لیگ شرکت کنند و مشکل تامین بودجه تیمها برطرف شود.

وی به میزبانی گلستان در مسابقات پایانی لیگ برتر کشتی آزاد اشاره کرد و گفت: از میزبانی این استان استقبال کردیم و این استان دارای کشتی خوب و با پیشینه است.

لیگ کشتی قانونمند شود

مربی تیم کشتی رشد دانه گرگان نیز به خبرنگار مهر افزود: مسابقات لیگ کشتی کشور باید قانونمند شود و از ضمانت اجرایی خاصی برخودار شود.

سید حسین حسینی افزود: برای شروع مسابقات هفتمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد کشور، مقرر شد که هر تیم با دو بازیکن ملی پوش در این رقابتها شرکت کند که برخی تیمها با آن مخالف کردند.

وی اظهار داشت: اکنون بین وضعیت مالی تیمهای شرکت کننده فاضله زیادی دارد و برخی تیمها مانند رشد گرگان با حداقل بودجه وارد این رقابتها شده است و باید از این تیمها حمایت شود.

حسینی عنوان کرد: برگزاری مسابقات لیگ کشتی کشور در کشف استعدادها و پشتوانه سازی برای تیم ملی حائز اهمیت است.

سرپرست تیم رشد دانه گرگان و دبیر هیئت کشتی گلستان نیز گفت: باید راهکارهای مناسبی اندیشیده شود تا تیمهای خوب با پشتوانه مالی مناسب وارد لیگ شوند.

بهمن طیبی افزود: کیفیت در کشتی امری مهم است و نباید کیفیت فدای کمیت شود و حضور ورزشکاران صاحب نام و مستعد موجب ارتقای کیفیت لیگ می شود.

تاکنون هفت دوره لیگ کشتی آزاد با عنوانهای جام جهان پهلوان عبدالله موحد، جام پوریای ولی، جام ریاست جمهوری اسلامی ایران، جام پیامبر اعظم (ص)، جام شهداء و جام ولایت برگزار شده است و پاس تهران، راه آهن خراسان، نفت تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، نفت تهران و گراد در شش دوره مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد کشور به ترتیب قهرمان شدند.