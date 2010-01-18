به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی گرایلی مقدم یکشنبه شب در نشست مشترک آبداران و کارگزاران دفاتر ICT روستایی در گرگان افزود: تعداد مشترکان آب و فاضلاب روستایی شهرستان گرگان، 24 هزار مشترک است و این شرکت در زمینه مشترک، رتبه اول را در استان به خود اختصاص داده است.

سرپرست اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان گرگان افزود: در حال حاضر 30 آبدار، خدمات رسانی به مردم روستای این شهرستان را انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه کارهای شهرستان با دو شاخص سنجیده می شود، افزود: این شاخص ها شامل پیشرفت فیزیکی و پروژه های اجرایی و درآمد است.

گرایلی مقدم افزود: خدمات رسانی آب و فاضلاب روستایی کار آسانی در مقایسه با سایر دستگاه های خدمات دهنده نیست.



معاون پست بانک شعبه مرکزی گرگان در این نشست گفت: دفاتر ICT روستایی، پیشخوان دولت است و پست بانک با ارائه خدمات در این دفاتر، به دنبال رضایتمندی مردم است.

جواد امیرپور افزود: دولت در برنامه توسعه چهارم، موظف شد در روستاهای بالای 150 خانوار امکاناتی را آماده کند و هدف از ایجاد این دفاتر آن بوده است که دستگاه های دولتی همان خدماتی که در شهر ارائه می شود را در روستاها ارائه کند.

وی افزود: خوشبختانه این بستر در استان گلستان فراهم شده است و در تعداد زیادی از روستاهای بالای 150 خانوار، این خدمات ارائه می شود.

وی یادآور شد: شرکت آب و فاضلاب روستایی، اولین دستگاهی بوده است که برای ارائه خدمات خود در این دفاتر، پیشقدم شد.

امیرپور افزود: باید بستری فراهم شود تا میان آبداران و دفاتر ICT روستایی، هماهنگی خوبی به نحو احسن انجام شود.

وی افزود: وقتی هماهنگی میان آبداران و کارگزاران ایجاد شود، مردم روستاها تمامی خدمات خود را می توانند از طریق دفاتر ICT روستایی اخذ کنند و مردم روستا نباید به خاطر مسائل کوچک، وارد شهرها شوند.

امیرپور خاطرنشان کرد: خدماتی که در دفاتر ICT روستایی ارائه شده است با هدف جلوگیری از اتلاف وقت، مهاجرت بی رویه به شهر، ترافیک درون شهری و مرگ و میر بوده است.