هزینه حمل و نقل گوجه فرنگی کشاورزان هرمزگانی پرداخت می شود

عبدالمجید عبدلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام این خبر افزود: بر اساس تمصیم اتخاذ شده پرداخت هزینه حمل بار محصول گوجه فرنگی کشاورزان هرمزگانی از مبدا تا مقصد و استان مصرف کننده رایگان و بر عهده وزارت بازرگانی قرار گرفته است.

وی افزود: در این زمینه یارانه مورد نظر از محل اعتبارات و یارانه های دولت به شرکتها و موسساتی که کار حمل نقل این محصول را برعهده دارند تا پایان بهمن ماه پرداخت می شود.

وی بیان کرد: این برای نخستین بار است که در کشور کلیه هزینه های حمل و نقل از سوی یک وزارتخانه به کشاورزان خسارت دیده پرداخت می شود.

عبدلی زاده اظهار داشت: در این زمینه کشاورزان گوجه کار با مراجعه به اداره بازرگانی و ارائه بار نامه های صادره که از سوی اداره بازرگانی شهر مقصد نیز تایید شده باشد به طور نقدی هزینه های حمل و نقل خود را دریافت می کنند.

وی اذعان داشت: در حال حاضر کشاورزان بایستی برای حمل محصول خود به مقصد مشهد شش میلیون و 500 هزار ریال، تهران پنج میلیون ریال، اصفهان چهار میلیون و 500 هزار ریال و شیراز که نزدیک ترین شهر محسوب می شود دو میلیون و 500 هزار ریال پرداخت کنند.

به گفته عبدلی زاده، به دلیل افت قیمت گوجه فرنگی طی یک ماهه گذشته تا کنون خسارت های زیادی به گوجه کاران پارسیان هرمزگان وارد شد.

وی اضافه کرد: طی این مدت قیمت هر کیلوگرم محصول گوجه فرنگی خارج از فصل از چهار هزار ریال به کمتر از 800 ریال رسیده بود که به دلیل هزینه های زیاد کاشت، داشت، برداشت و همچنین حمل به مقصد کشاورزان مجبور به امحاء صدها تن از محصولات خود شدند.

عبدلی زاده تاکید کرد: در صورتی که کامیون به اندازه کافی وجود نداشته باشد وزارت بازرگانی با استفاده از دو شرکت حمل ونقل خود یعنی خلیج فارس و آبادان اقدام به حمل محصول گوجه فرنگی خارج از فصل کشاورزان این شهرستان به مقصد استانهای مختلف کشور خواهد کرد.

با اعلام وزارت بازرگانی از امروز کشاورزان گوجه کار پارسیان با شور و شوق خاصی اقدام به برداشت و بسته بندی محصولات خود کردند.