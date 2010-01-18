۲۸ دی ۱۳۸۸، ۹:۳۶

سه گلستانی در مسابقات کشتی آزاد کشور برتر شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: سه کشتی گیر گلستانی در هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد کشور برتر شناخته که دو نفر آنها به عنوان بهترین کشتی گیر لیگ کشتی آزاد ایران جام ولایت معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن طهماسبی، محمد باقر عالی و سید احمد رسولی از سوی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشتی گیران نمونه معرف شدند.

همچنین سید احمد رسولی و محمد باقر عالی به عنوان بهترین کشتی گیر در اوزان 120 و 84 کیلوگرم در این دوره لیگ برگزیده شدند.

تعداد مسابقه، تعدادپیروزی، تعداد باخت و امتیاز مثبت در تعیین امتیاز کشتی گیران لحاظ شده است و رسولی، عالی و طهماسبی به ترتیب با کسب 15، 10 و 24 امتیاز برتر شدند.

بر اساس اعلام فدراسیون کشتی در مجموع 21 کشتی گیر در اوزان هفتگانه تا مرحله مقدماتی برتر شناخته شدند که سید احمد رسولی، حسن طهماسبی و تقی داداشی بترتیب به عنوان بهترین کشتی گیران انتخاب شدند.

تیم رشد دانه گرگان با داشتن کشتی گیران جوان و مستعد به عنوان شگفتی ساز لیگ هفتم کشتی آزاد کشور به مرحله پایانی این رقابتها صعود کرد.

در وزن 55 کیلوگرم، امید جلالی بهار و یاسر حیدرقلی‌نژاد، 60 کیلوگرم، کمیل ذبیحی، احمد خورسند، 66 کیلوگرم، سجاد حمدی و کمیل فرزان، 74 کیلوگرم، حسن طهماسبی، 84 کیلوگرم، محمدباقر عالی و مجید درزی، 96 کیلوگرم، یاسر قربانی و مهدی مازندرانی و 120 کیلوگرم، یاسر قربانی و مهدی مازندرانی ترکیب تیم رشد دانه گرگان هستند.

