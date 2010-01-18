سه گلستانی در مسابقات کشتی آزاد کشور برتر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن طهماسبی، محمد باقر عالی و سید احمد رسولی از سوی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشتی گیران نمونه معرف شدند.

همچنین سید احمد رسولی و محمد باقر عالی به عنوان بهترین کشتی گیر در اوزان 120 و 84 کیلوگرم در این دوره لیگ برگزیده شدند.

تعداد مسابقه، تعدادپیروزی، تعداد باخت و امتیاز مثبت در تعیین امتیاز کشتی گیران لحاظ شده است و رسولی، عالی و طهماسبی به ترتیب با کسب 15، 10 و 24 امتیاز برتر شدند.

بر اساس اعلام فدراسیون کشتی در مجموع 21 کشتی گیر در اوزان هفتگانه تا مرحله مقدماتی برتر شناخته شدند که سید احمد رسولی، حسن طهماسبی و تقی داداشی بترتیب به عنوان بهترین کشتی گیران انتخاب شدند.

تیم رشد دانه گرگان با داشتن کشتی گیران جوان و مستعد به عنوان شگفتی ساز لیگ هفتم کشتی آزاد کشور به مرحله پایانی این رقابتها صعود کرد.

در وزن 55 کیلوگرم، امید جلالی بهار و یاسر حیدرقلی‌نژاد، 60 کیلوگرم، کمیل ذبیحی، احمد خورسند، 66 کیلوگرم، سجاد حمدی و کمیل فرزان، 74 کیلوگرم، حسن طهماسبی، 84 کیلوگرم، محمدباقر عالی و مجید درزی، 96 کیلوگرم، یاسر قربانی و مهدی مازندرانی و 120 کیلوگرم، یاسر قربانی و مهدی مازندرانی ترکیب تیم رشد دانه گرگان هستند.