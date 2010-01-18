معصومه قلی زاده در گفتگو با مهر گفت: تیم نفت محمودآباد با سه باخت و کسب 19 امتیاز، عنوان چهارمی دور رفت رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور را به خود اختصاص داد.

وی افزود: درپایان نیم فصل نخست این مسابقات پرسپولیس تهران قهرمان شد و تیمهای ذوب آهن اصفهان و گاز تهران نیز با 20 امتیاز و اختلاف در ست شماری به ترتیب مکان های دوم و سوم را به دست آورند.

رئیس هیئت والیبال مازندران به دیدار هفته یازدهم و پایانی دور رفت مسابقات لیگ برتروالیبال بانوان باشگاه های کشور برابر تیم قدرتمند ذوب آهن اصفهان اشاره و تصریح کرد: تیم نفت در آخرین دیدار ودر حالی که میهمان تیم ذوب آهن بود برابر این تیم 3 بر صفر شسکت را پذیرا شد.

قلی زاده، خستگی بازیکن وغیبت تعدادی از این بازیکنان را علت مهم شکست خارج از خانه تیم نفت عنوان بیان کرد.

وی افزود: البته نباید از حق بگذریم که تیم ذوب آهن تیم پرمهره وقوی هست ودر مکان دوم جدول قرار داشت و طبیعی بود در بازی خانگی به فکر پیروزی باشد.

رئیس هیئت والیبال مازندران با اشاره به اینکه تیم نفت تا پیش از دیدار هفته یازدهم، تمامی بازیهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بود و حتی مصمم به پیروزی برابر ذوب آهن شده بود کم تجربگی و حضور کم تعدادی از بازیکنان تیم نفت در مسابقات لیگ را از دلایل دیگر این شکست دانست.

رئیس هیئت والیبال مازندران تصریح کرد: تیم نفت درهفته گذشته با پیروزی برابر امرسان شیراز خود را از مکان سوم جدول به جایگاه دوم رسانده است.

قلی زاده موقعیت تیم نفت محمودآباد در میان سایر تیمهای لیگ برتری را مناسب خواند وادامه داد: تیم نفت نخستین سال حضور در لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور را تجربه می کند و نیاز به زمان بیشتری برای مطرح شدن دارد.

وی با اشاره به اینکه تیم نفت امسال در بازیکنان خوب و تاثیر گذری را به خدمت گرفته است، اضافه کرد: کادر فنی تیم نفت هم کادری قوی و مجرب دارد و می تواند روند روبه رشد تیم نفت را در رقابتهای این فصل ادامه دهد.

تیم نفت محمودآباد به عنوان تنها نماینده مازندران در لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور حضور دارد.