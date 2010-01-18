نخستین مانور مشارکتی امداد و نجات در بندرامام برگزار شد

معاون اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندر امام افزود: به منظور ارتقا و آمادگی مهارت و توان عملیاتی نیروهای مقابله با شرایط اضطراری و امداد و نجات مصدومین احتمالی این مانور مشارکتی برگزار شد.

مقصود خادمی بصیر با اشاره به فعالیتهای ترانزیتی مشتقات نفتی و تردد تانکرهای حامل مازوت در جاده های منتهی به این مجتمع بندری و احتمال بروز خسارتهای جانی و مالی ناشی از تصادفات به هماهنگی بیشتر بین ادارات و واحدهای عملیاتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برای رسیدن به اهداف تعیین شده ضروری به نظر می رسید.

وی شناسایی نقاط قوت و ضعف نیروهای عملیاتی، شناسایی و تعیین نیاز سنجی آموزشهای لازم برای مقابله با اینگونه حوادث در مجتمع بندری امام خمینی(ره)، حضور به موقع نیروهای امداد و نجات، نیروهای امنیتی، ایمنی و محیط زیست از مهمترین اهدافی برشمرد که در این مانور دنبال شد.

معاون اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان همچنین با اشاره مشارکت نیروهای امداد و نجات مرکز ایمنی و آتش نشانی و گروه پاکسازی محیط زیست در این مانور، تمرین و آموزش نیروهای امداد با شیوه انتقال مصدومین، اطلاع رسانی در هنگام بروز حوادث، تعامل بیشتر نیروهای شرکت کننده و رفع اعدم انطباقهای پیش آمده و تعیین علل ریشه ای عدم انطباقها را از دیگر مزایای برگزاری این مانور مشارکتی عنوان کرد.