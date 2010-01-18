70 درصد درآمدهای شهرداریها از تغییر کاربریها تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدیقی شامگاه یکشنبه در همایش یکنواختی پیشنهاد عوارض محلی سال 89 که با حضور کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و مسئولان درآمد شهرداری های مازندران در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ساخا برگزار شد، افزود: نگاهی که امروز مردم به شهرداریها دارند.

وی با تاکید بر اینکه نباید فضایی ایجاد شود که سرمایه گذاران از سرمایه گذاری طرحهای شهری منصرف بلکه باید به دنبال جذب آنان باشیم، تصریح کرد: در این بخش اگر اقتصاد محلی قوی تر باشد بر اقتصاد ملی اثر خواهدگذاشت.

صدیقی گفت: شهرداری ها برای گرفتن حقوق حقه خود باید در هیئت دولت نماینده داشته باشند و تنها نماینده ما در دولت وزیر کشور است که یک رأی دارد .

شهردار آمل دغدغه اصلی شهرداری ها را درآمد دانست و گفت: سعی داریم از این فضا در شهر آمل، استان و کشور از حقوق شهرداریها دفاع کنیم و استانداریها پشتیبان اصلی شهرداریها هستند.

حسین علیزاده گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و کم شدن ساخت و سازها در شهرداری آمل برای جذب سرمایه گذاران در امر ساخت و ساز واحد اقتصادی و بازرگانی در شهرداری آمل به زودی شروع بکار خواهد کرد .

شهردارآمل گفت: باید کاری کنیم که سرمایه گذاران برای اجرای پروژه ساخت و ساز وارد شهر شوند.

وی با بیان اینکه شهرداریها باید کلان نگری کنند، گفت: ‌شهرداری ها برای پرداخت حقوق پرسنل دچار مشکل هستند و هیئت دولت باید برای پرداخت حقوق چاره اندیشی کند.

به گفته علیزاده، شهرداریها بودجه رسمی را می نویسند، چه تضمینی وجود دارد که به مرحله اجرا دربیاید.

وی خاطرنشان کرد: باید شهرداری و مسئولان درآمد تعامل خوبی با شوراها داشته باشند و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران این هماهنگی را بوجود بیاورند تا مصوبات مورد حمایت قرار گیرد.

در این جلسه در خصوص یکنواخت کردن عوارض ها در سال 89 در شهرداری ها بحث و بررسی شد.