دبیر همایش ملی زبان، گفتمان و منظور شناسی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این همایش با هدف زبان‌شناسی از 30 دی‌ماه به مدت سه روز در دانشکده علوم دانشگاه برگزار می‌شود.

علیرضا جلیلی فر با اشاره به استقبال بسیار خوب از این همایش، تعداد کل مقالات دریافتی از طریق دبیرخانه همایش را بیش از 220 مقاله عنوان کرد و گفت: پس از بررسی آثار از سوی کمیته داوری و ارزیابی مقالات، 61 مقاله برای ارائه به صورت شفاهی و 60 مقاله برای ارائه به صورت پوستر انتخاب گردید.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مقالات از سوی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا به این همایش ارائه شده است، افزود: البته چند مقاله هم از معلمان زبان انگلیسی مدارس استان در این همایش ارائه می‌شود.

جلیلی فر تصریح کرد: گفتمان و منظورشناسی شاخه‌ای از زبان‌شناسی است که آموزش زبان هم به عنوان زیرشاخه‌ای از آن محسوب می‌شود و بیشتر مقالات رسیده به همایش ملی زبان با نگرش گفتمان و منظورشناسی عرضه شده است.

دبیر همایش ملی زبان، گفتمان و منظورشناسی گفت: این همایش پیرامون موضوعات تجزیه و تحلیل کلام، روانشناسی زبان، تئوری‌های زبان‌آموزی، روش تدریس زبان‌انگلیسی و ارتباط آن با آموزش زبان انگلیسی و سبک‌شناسی برگزار می شود.

جلیلی فر با اشاره به سابقه تاسیس و فعالیت دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجه دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: این دانشکده از سال تحصیلی 53-1352 با ادغام چهار رشته کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی و دبیری زبان و ادبیات انگلیسی و با مجوز وزارت علوم و آموزش عالی تاسیس شده اما همایش زبان، گفتمان و منظور شناسی نخستین همایشی است که از طرف گروه زبان انگلیسی این دانشکده برگزار می‌‌شود.