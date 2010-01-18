سید کریم طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاهش مصرف کود و سم و هزینه تولید افزایش تولید محصول سالم توانمند کردن کشاورزان و راه اندازی تشکلهای کشاورزی از اهداف اجرای طرح مدرسه در مزرعه است.

وی با اشاره به مشارکت 700 کشاورز پیشرو و نمونه مازندران در این طرح افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران در 17 شهرستان 28 طرح مدرسه درمزرعه بر گزار کرده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: بیش از 10 هزار و 500 کشاورز با اجرای طرح مدرسه در مزرعه اصول فنی درخصوص کاشت، داشت، برداشت و نگهداری محصولات زراعی، باغی و دام را آموزش دیدند.

طاهری اضافه کرد: برقراری ارتباط مؤثر میان کشاورزان و محققان ومروجان از اهداف اساسی و دیگر طرح مدرسه در مزرعه است.

وی خواستار حضور بیشتر کشاورزان در کلاس های مدرسه در مزرعه شد و خاطرنشان کرد: ادغام دانش بومی با فناوری نوین، مصرف بهینه بذر و بکارگیری رقم مناسب و افزایش درآمد کشاورزان به صورت مستقیم و غیرمستقیم و بالا رفتن دانش فنی کشاورزان در این طرح دیده شده است.