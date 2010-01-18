به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این قراردادها در زمینه سفارش ساخت و تولید مواد شیمیایی، انواع لوله، قطعات یدکی ماشین آلات دوار، شیرهای ایمنی سطح الارضی، لوله های بدون درز، پره های داغ توربین های گازی، شیرهای دروازه ای و تجهیزات درون چاهی است.

قرارداد ساخت تجهیزات درون چاهی به کنسرسیومی از سازندگان داخلی واگذار شده و ارزش آن 64 میلیارد و 675 میلیون ریال و مدت اجرای آن 12 ماه است.

قرارداد ساخت انواع قطعات یدکی ماشین آلات دوار شامل توربین، کمپرسور و پمپ به شرکت های مستقر در استان خوزستان واگذار شده و ارزش آن 40 میلیارد ریال است.

برای ساخت انواع لوله از قطر شش تا 48 اینچ نیز قراردادی به ارزش دو هزار و 710 میلیارد ریال با یک سازنده داخلی منعقد شده که مدت زمان ساخت این لوله ها 13 ماه پیش بینی شده است.

ارزش قرارداد ساخت شیرهای ایمنی سطح الارضی 282 میلیارد و 445 میلیون ریال و مدت زمان اجرای آن 36 ماه است.

قرارداد ساخت لوله های بدون درز با گروه ملی صنعتی فولاد ایران منعقد شده و ارزش قرارداد 330 میلیارد ریال و مدت زمان اجرای آن 36 ماه است.

برای ساخت و تولید مواد شیمیایی شامل تعلیق شکن و افزایه های اسیدی قراردادی به ارزش 234 میلیارد و 829 میلیون ریال با یک سازنده داخلی منعقد شده و مدت زمان اجرای آن 12 ماه است.

ساخت شیرهای دروازه ای کلاس سه هزار و پنج هزار نیز به ارزش 64 میلیارد و 675 میلیون ریال در یک قرارداد 36 ماهه به شرکت های داخلی واگذار شد.

قرارداد ساخت پره های داغ توربین های گازی به ارزش 160 میلیارد ریال و مدت زمان اجرای 32 ماه به یک شرکت داخلی واگذار شد.

این قراردادها عملیاتی شده و بخشی از تجهیزات مورد نظر ساخته شده و در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مورد استقاده قرار گرفته است. بخش دیگری از آن نیز در مرحله ساخت و تولید قرار دارد.

تولید این قطعات و تجهیزات با نظر کارشناسان شرکت انجام و رعایت استانداردهای رایج صنعت نفت به دقت در مورد آنها بررسی و کنترل می شود.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به منظور تامین نیازهای خود از طریق سازندگان داخلی، خودکفایی و قطع وابستگی و حمایت از سازندگان داخلی طرح‌های تحقیقاتی و کارهای کارشناسی مهمی در دست اجرا دارد.

سفارش ساخت کالا و پیشنهاد راه اندازی خط تولید قطعات جدید به سازندگان و انعقاد قرارداد خرید با آنان از جمله این اقدامات است.

در همین زمینه برگزاری نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان در برنامه شرکت قرار داده شده است تا سازندگان داخلی در تعاملی بیشتر با شرکت‌های مهم نفتی گامهای بلندی برای توسعه ساخت داخل بردارند.

این نمایشگاه با حمایت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و با تلاش شرکت نمایشگاه‌های بین المللی خوزستان از سوم تا پنجم بهمن ماه در اهواز برگزار می‌شود.

شرکت‌های مهم در عرصه نفت، گاز و پتروشیمی از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان در این نمایشگاه مشارکت دارند.

تاکنون بیش از یکصد شرکت برای حضور در نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان اعلام آمادگی کرده‌اند که 30 درصد آنها شرکت‌های مستقر در استان خوزستان هستند.