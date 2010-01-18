صفرعلی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: با استحصال روزانه 76 هزار بشکه نفت از چاه های توسعه‌ای، ترمیمی و تعمیری تاکنون 111درصد از برنامه‌های افزایش تولید این شرکت تحقق یافته است.

وی افزود: در بخش چاه های توسعه‌ای برنامه پیش‌بینی شده 25 حلقه چاه با دبی 36 هزار بشکه نفت در روز بوده است که در حال حاضر 19 حلقه چاه با دبی 29 هزار بشکه در روز راه‌اندازی شد.

رئیسی ادامه داد: در بخش چاه های تعمیری نیز راه‌اندازی هفت حلقه چاه با دبی 10هزار بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده است که در حال حاضر چهار حلقه چاه با دبی 11 هزار بشکه در روز راه‌اندازی شد.

وی برنامه پیش‌بینی در بخش‌های چاه های ترمیمی را تا پایان سال 36 هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت: با تلاشهای صورت گرفته 100 درصد برنامه های افزایش تولید از چاه های تعمیری تحقق یافته و در حال حاضر روزانه 36 هزار بشکه نفت از این چاه ها استحصال می شود.

مدیر امور فنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون با اشاره به اینکه برنامه پیش‌بینی شده در بخش افزایش تولید این شرکت تا پایان امسال 82هزار بشکه نفت در روز است اظهار داشت: تا نیمه دی ماه 76 هزار بشکه آن محقق شده است و این رقم معادل دستیابی به 111درصد برنامه‌های افزایش تولید در شرکت کارون بوده است.