10درصد جمعیت خراسان شمالی زیر چتر حمایتی کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، تبارک سبحانی شامگاه یکشنبه در نشست شورای اسلامی استان خراسان شمالی در بجنورد اظهار داشت: در حال حاضر 34 هزار خانوار در این استان با جمعیت 80 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد استان قرار داشته و ماهانه از این نهاد مستمری دریافت می کنند.

وی اضافه کرد: همچنین ماهانه 40 هزار نفر نیازمند از کمیته امداد استان خراسان شمالی کمکهای غیر نقدی و مورد دریافت می کنند که آمار این افراد تا پایان سال جاری به 50 هزار نفر می رسد.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان خراسان شمالی دلیل افزایش آمار مستمری بگیران و تقاضا برای پوشش حمایتی از این نهاد را مشکلات اقتصادی و افزایش سطح زندگی مردم دانست.

سبحانی افزود: این نهاد در جهت ایجاد اشتغال و توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش طرحهای اشتغالزایی را نیز در قالب طرح خوداشتغالی در دست اجرا دارد که از محل تسهیلات بنگاههای زودبازده حدود سه هزار طرح خوداشتغالی در این استان به بهره برداری رسید.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بانکهای استان خراسان شمالی به بهانه نداشتن منابع بانکی از یکسال و نیم گذشته تاکنون هرگونه پرداخت تسهیلات طرحهای خوداشتغالی را تعطیل کرده که این روند مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.

وی افزود: در سفر دور دوم هیئت دولت به استان بنا بر پیشنهاد کمیته امداد استان برای کمک به توانمندسازی مددجویان تحت پوشش هیئت دولت 10 هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات بانکی را برای مدد جویان این نهاد در سراسر کشور مصوب کرده که سهم استان ما نیز 260 میلیارد ریال بود.

مدیرکل کمیته امداد استان خراسان شمالی گفت: از محل این تسهیلات یکهزار و 196 پرونده تشکیل و 400 پرونده نیز برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده و بانکها 25 میلیارد ریال اعتبار پرداخت کردند.

سبحانی مهمترین معضل مددجویان استان را بخش درمانی دانست و گفت: با مصوبه سال 85 مجلس شورای اسلامی تحصیلات خدمات درمانی در شهرهای زیر 20 هزار به بیمه خدمات درمانی واگذار شده و در استان از هفت شهرستان استان سه شهرستان بجنورد، اسفراین و شیروان خدمات درمانی را از کمیته امداد و مابقی مددجویان ما از خدمات درمانی این خدمات را دریافت می کنند.

وی در مورد تامین آرد مورد نیاز مدد جویان روستایی تحت پوشش در روستاهای فاقد نانوایی گفت: کمیته امداد پیشنهادی را به سازمان مرکزی مبنی بر پرداخت هزینه سرانه آرد را ارایه کرده و با موافقت سازمان مرکزی مدد جویان روستایی تحت پوشش به ازاء سرانه آرد برای هر کیلوگرم آرد سه هزار ریال وجه نقدی دریافت می کنند.

سبحانی گفت: هدف گذاری کمیته امداد توانمندسازی مدد جویان و نیازمندان و کاهش میزان تقاضا بوده و با این رویکرد این نهاد طرحهای خوداشتغالی را برای مدد جویان در دست اجرا دارد.