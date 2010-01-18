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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۴

پناهی در گفتگو با مهر:

کاراته به اتاق فکر نیاز دارد/ برای دبیری فدراسیون هنوز تصمیم نگرفته‌ام

کاراته به اتاق فکر نیاز دارد/ برای دبیری فدراسیون هنوز تصمیم نگرفته‌ام

رئیس جدید فدراسیون کاراته گفت: کاراته ایران پتانسیل بالایی دارد و برای استفاده از تمام ظرفیت آن باید اتاق فکر کاراته با حضور بهترین کارشناسان این رسته تشکیل شود.

سیدعباس احمد پناهی که روز یکشنبه به عنوان رئیس چهار سال آینده کاراته انتخاب شد با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: کاراته ایران بارها و بارها در میادین آسیایی و جهانی توانایی خود را به اثبات رسانیده است. به همین دلیل با تشکیل کمیته کارشناسی در جهت تقویت تیم ملی گام برمی داریم. 

وی ادامه داد: این کمیته همان اتاق فکر کاراته خواهد بود که  تصمیمات مهم را با نظر آن اتخاذ خواهیم کرد. ضمن اینکه در مورد تیم ملی باید بررسی دقیقی صورت گرفته و اگر تغییرات لازم باشد صورت خواهد گرفت.

پناهی افزود: کادر فنی فعلی تیم ملی زحمات زیادی متحمل شده اند به همین دلیل باید با بررسی دقیق عملکرد این نفرات اگر مشکلی وجود داشته باشد رفع شود و اگر نیاز به تغییر یا تقویت باشد صورت خواهد گرفت.

رئیس جدید فدراسیون کاراته در پاسخ به این پرسش که آیا اتاق فکرهمان کمیته فنی خواهد بود پاسخ داد: اخلاق و احترام به پیشکسوت مشق اول کاراته است به همین دلیل با ارج نهادن به تمام پیشکسوتان از وجود آنها در کمیته فنی بهره خواهیم برد تا یک کمیته فنی فعال و پویا را در کنار اتاق فکر داشته باشیم.

وی در مورد برنامه خود برای سبک ها و هیئت‌ها گفت: قبل از هر چیز باید مشکلات آنها بررسی و در جهت رفع و اصلاح آنها اقدام می شود، هیئت ها و سبک ها باید به لحاط مالی خودکفا شوند و این موضوع را با تدبیر خودشان محقق خواهیم کرد. در نظر داریم از مسئولین هیئت ها و سبک ها در امور جاری فدراسیون و کمیته ها استفاده کنیم.

رئیس سابق هیئت کاراته تهران در پاسخ به این سئوال که آشوری دبیر شما خواهد بود یا خیر گفت: هنوز هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است. پس از بررسی دقیق و هماهنگی با سازمان تربیت بدنی اعلام نظر می کنیم.

پناهی در پایان گفت: مدت هاست که اخلاق و احترام به پیشکسوت در کاراته کمرنگ شده و در اولین اقدام تلاش خواهیم کرد در تمام موارد و بحث های خود پررنگ کردن آن را مدنظر قرار دهیم. 

کد مطلب 1019064

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