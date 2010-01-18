سیدعباس احمد پناهی که روز یکشنبه به عنوان رئیس چهار سال آینده کاراته انتخاب شد با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: کاراته ایران بارها و بارها در میادین آسیایی و جهانی توانایی خود را به اثبات رسانیده است. به همین دلیل با تشکیل کمیته کارشناسی در جهت تقویت تیم ملی گام برمی داریم.

وی ادامه داد: این کمیته همان اتاق فکر کاراته خواهد بود که تصمیمات مهم را با نظر آن اتخاذ خواهیم کرد. ضمن اینکه در مورد تیم ملی باید بررسی دقیقی صورت گرفته و اگر تغییرات لازم باشد صورت خواهد گرفت.

پناهی افزود: کادر فنی فعلی تیم ملی زحمات زیادی متحمل شده اند به همین دلیل باید با بررسی دقیق عملکرد این نفرات اگر مشکلی وجود داشته باشد رفع شود و اگر نیاز به تغییر یا تقویت باشد صورت خواهد گرفت.

رئیس جدید فدراسیون کاراته در پاسخ به این پرسش که آیا اتاق فکرهمان کمیته فنی خواهد بود پاسخ داد: اخلاق و احترام به پیشکسوت مشق اول کاراته است به همین دلیل با ارج نهادن به تمام پیشکسوتان از وجود آنها در کمیته فنی بهره خواهیم برد تا یک کمیته فنی فعال و پویا را در کنار اتاق فکر داشته باشیم.

وی در مورد برنامه خود برای سبک ها و هیئت‌ها گفت: قبل از هر چیز باید مشکلات آنها بررسی و در جهت رفع و اصلاح آنها اقدام می شود، هیئت ها و سبک ها باید به لحاط مالی خودکفا شوند و این موضوع را با تدبیر خودشان محقق خواهیم کرد. در نظر داریم از مسئولین هیئت ها و سبک ها در امور جاری فدراسیون و کمیته ها استفاده کنیم.

رئیس سابق هیئت کاراته تهران در پاسخ به این سئوال که آشوری دبیر شما خواهد بود یا خیر گفت: هنوز هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است. پس از بررسی دقیق و هماهنگی با سازمان تربیت بدنی اعلام نظر می کنیم.

پناهی در پایان گفت: مدت هاست که اخلاق و احترام به پیشکسوت در کاراته کمرنگ شده و در اولین اقدام تلاش خواهیم کرد در تمام موارد و بحث های خود پررنگ کردن آن را مدنظر قرار دهیم.