اهواز به عنوان میزبان هفته پایانی لیگ وزنه برداری انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر وزنه برداری باشگاه های کشور با حضور تیمهای مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری ایران، دانشگاه پیام نور، صنعت و معدن کرمانشاه، فارس، خراسان شمالی، نیروی زمینی ارتش، تربیت بدنی همدان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی در روزهای 23 و 24 بهمن ماه به میزبانی استان خوزستان و در شهر اهواز برگزار خواهد شد.

استان خوزستان در این رقابتها دارای دو نماینده به نامهای مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری ایران است که این دو تیم هم اکنون رده های اول و دوم لیگ برتر را به خود اختصاص داده اند و بی شک مقام قهرمانی به یکی از این دو تیم اختصاص خواهد یافت به همین دلیل فدراسیون با انتخاب اهواز خواستار دریافت جام قهرمانی از سوی تیم قهرمان در شهر خود شده است.

در سه سال گذشته باشگاه مناطق نفتخیز جنوب با سرمایه گذاری فراوان و جذب بسیاری از نفرات شاخص وزنه برداری ایران، قهرمان بلامنازع این رقابتها بود ولی امسال شرکت ملی حفاری ایران با افزایش سرمایه گذاری خود در این رشته رقیبی جدی برای مناطق نفتخیز جنوب بود.

تیم مناطق نفتخیز جنوب در سه دوره اخیر جام قهرمانی باشگاه های قاره آسیا موفق شده بود عنوان قهرمانی این رقابت ها را به کشور هدیه کند.