به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی کاظمی صبح دوشنبه در نشست ستاد تسهیلات نوروزی در استان خراسان شمالی اظهار داشت: دبیرخانه ستاد تسهیلات نوروزی، تدوین چارت ستاد با محوریت نوروز و بررسی برنامه های پیشنهادی را بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن نظارت بر رستوارنها و اقامتگاه های بین راهی و سطح شهرها و منازل اجاره ای اقامتی برای نوروزی و تنظیم برنامه و هماهنگی با دستگاه های خدمات رسان در ستاد تسهیلات جهت جلب رضایت مسافران از وظایف دیگر دبیرخانه ستاد تسهیلات نوروزی است.

به گفته وی دبیرخانه ستاد تسهیلات نوروزی استان با محوریت نوروز به طور دائمی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی فعال خواهد بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی گفت: دبیرخانه ستاد تسهیلات نوروزی استان برای شناساندن نقاط دیدنی و گردشگری و آثار تاریخی و ملی استان به مسافران نوروزی 120 هزار تراکت تبلیغاتی را چاپ و در اختیار مسافران در مبادی ورودی استان قرار می دهد.

کاظمی در مورد ایجاد اردوگاه و کمپ اقامتی گفت: برای نخستین بار در استان با بخش خصوصی برای ایجاد اردوگاه اقامتی و کمپ استقبال از مسافران نوروزی به امضاء رسیده و این گروه علاوه ساماندهی منازل استیجاری که برای اقامت موقت مسافران نیز پیش بینی شده نظارت خواهد داشت.

استان خراسان شمالی در 240 کیلومتری مشهد مقدس قرار گرفته و قرارگیری این استان در محور جاده آسیایی و برخورداری از جاذبه های طبیعی و گردشگری چون منظره طبیعی درکش در 15 کیلومتری چمن بید، پارک تفریحی بش قارداش و پارک جنگلی بابا امان و روستای تاریخی رویین و اسفیدان و هزار آثار تاریخی و فرهنگی چون کلیسای اسپاخو در مانه و سملقان سالانه پذیرای 10 میلیون مسافر و زائر است.