به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های مهرام ایران و الوحده سوریه در چارچوب دیدارهای روز چهارم مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال بین‎المللی جام شیخ راشد دبی با پیروزی 98 بر 63 نماینده کشورمان همراه بود.

پیش از این دیدار که شب گذشته و از گروه A برگزار شد، تیم‎های اسمارت گیلاس فیلیپین و الجلا سوریه نیز موفق به شکست حریفان خود شده بودند. نتایج کامل سه دیدارهای برگزار شده در چهارمین روز رقابت‏های بسکتبال بین‎المللی جام شیخ راشد دبی به شرح زیر است:

* اسمارت گیلاس فیلیپین 85 - زین اردن 82 (گروه B)

* الجلا سوریه 88 - شانویل لبنان 75 (گروه B)

* مهرام ایران 98 - الوحده سوریه 63 گروه A)

پیروزی مقابل الوحده سوریه، دومین برد تیم مهرام در این دوره از رقابت‎های بسکتبال بین‏المللی جام شیخ راشد دبی بود. نماینده کشورمان که در سال 2006 عنوان قهرمانی این رقابت‎ها را از آن خود کرده بود، در روز نخست این دوره از مسابقات موفق به الجزیره مصر شده بود. در حال حاضر تیم مهرام با 4 امتیاز در صدر جدول رده‎بندی گروه A قرار دارد.

بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال بین‎المللی جام شیخ راشد دبی امروز (دوشنبه) با برگزاری 4 دیدار پیگیری خواهد شد. دو تیم مهرام و تیم ملی امارات نخستین دیدار امروز را برگزار خواهند کرد. ملی‎پوشان اماراتی در حالی مقابل تنها نماینده ایران قرار می‎گیرند که از دو دیدار گذشته صاحب یک برد و باخت شده بودند.

برنامه دیدارهای امروز به شرح زیر است: (ساعت‎ها به وقت محلی است)

* مهرام ایران - تیم ملی امارات (ساعت 15)

* النصر امارات - اسمارت فیلیپین (ساعت 17)

* الریاضی لبنان - الوحده سوریه (ساعت 19)

* زین اردن - شانویل لبنان (ساعت 21)