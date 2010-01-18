به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای مهرام ایران و الوحده سوریه در چارچوب دیدارهای روز چهارم مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال بینالمللی جام شیخ راشد دبی با پیروزی 98 بر 63 نماینده کشورمان همراه بود.
پیش از این دیدار که شب گذشته و از گروه A برگزار شد، تیمهای اسمارت گیلاس فیلیپین و الجلا سوریه نیز موفق به شکست حریفان خود شده بودند. نتایج کامل سه دیدارهای برگزار شده در چهارمین روز رقابتهای بسکتبال بینالمللی جام شیخ راشد دبی به شرح زیر است:
* اسمارت گیلاس فیلیپین 85 - زین اردن 82 (گروه B)
* الجلا سوریه 88 - شانویل لبنان 75 (گروه B)
* مهرام ایران 98 - الوحده سوریه 63 گروه A)
پیروزی مقابل الوحده سوریه، دومین برد تیم مهرام در این دوره از رقابتهای بسکتبال بینالمللی جام شیخ راشد دبی بود. نماینده کشورمان که در سال 2006 عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرده بود، در روز نخست این دوره از مسابقات موفق به الجزیره مصر شده بود. در حال حاضر تیم مهرام با 4 امتیاز در صدر جدول ردهبندی گروه A قرار دارد.
بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال بینالمللی جام شیخ راشد دبی امروز (دوشنبه) با برگزاری 4 دیدار پیگیری خواهد شد. دو تیم مهرام و تیم ملی امارات نخستین دیدار امروز را برگزار خواهند کرد. ملیپوشان اماراتی در حالی مقابل تنها نماینده ایران قرار میگیرند که از دو دیدار گذشته صاحب یک برد و باخت شده بودند.
برنامه دیدارهای امروز به شرح زیر است: (ساعتها به وقت محلی است)
* مهرام ایران - تیم ملی امارات (ساعت 15)
* النصر امارات - اسمارت فیلیپین (ساعت 17)
* الریاضی لبنان - الوحده سوریه (ساعت 19)
* زین اردن - شانویل لبنان (ساعت 21)
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