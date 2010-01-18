به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در جریان این پرونده تعدادی افراد سودجو اقدام به گرفتن پول از مردم بدون ارائه هیچ مدرک و سندی می کردند و در قبال این پول بعد از 20 تا 30 روز دو برابر این مبلغ را در اختیار فرد صاحب پول قرار می دادند.

در یک تا دو ماه این روند ادامه داشت و باعث شد، مردم فراوانی مورد غفلت قرار بگیرند و پولهای خود را در اختیار این افراد قرار دهند به این امید که پول آنها چند برابر شود.

در این بین بسیاری از افراد با فروش خانه مسکونی، خودور، طلا و قرض گرفتن و دریافت مبلغی از دیگران، آن را به این افراد می سپردند ولی پس از گرفتار شدن این افراد در چنگال قانون، هیچ کس به پول خود نرسید و با گذشت حدود چهار سال از این ماجرا هنوز یک ریال به افراد مالباخته پرداخت نشده است.

اکثر این افراد سود جو اکنون در بند هستند و مردم بسیاری چشم انتظار دریافت بخشی از اصل مبلغ خود لحظه شماری می کنند.

قائم مقام دادگستری استان خوزستان در نشست با وزیر دادگستری در جریان سفر هیئت دولت به استان خوزستان اظهار داشته بود که پرونده موسوم به سادات با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور، افزون بر 100 هزار شاکی دارد که حدود میلیاردها ریال مطالبات آنها از متهمان است.

مجید یوسفی افزود: دولت برای کاهش التهاب، در سفر قبلی خود دستور پرداخت وام را داد که حتی در صورت پرداخت این وام کمک چندانی نخواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز نیز در این خصوص افزود: این افراد ابتدا در قالب شرکتهای مضاربه و پس از آن به شکل شرکتهای هرمی فعالیت می کردند و به سرگروه ها هدایای ناچیزی می دادند که برخی از این افراد پس از دستگیری متهمان اصلی داوطلبانه آن هدایا را تحویل دادند. اما بسیاری از این سرگروه ها حاضر به استرداد اموالی که گرفته اند، نیستند.

به هر حال انتظار می رود با اختصاص مبلغی از سوی دولت از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه یا هر اعتبار دیگری و همچنین با احتساب مبالغی که از این افراد به دست آمده بخشی از مطالبات مردم پرداخت شود تا اندکی از خسارتهای این افراد جبران شود.