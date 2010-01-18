اقدام جوانمردانه بازیکن خوزستانی در مسابقات لیگ پینگ پنگ

حسین سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: از هفته پنجم مسابقات پینگ پنگ لیگ دسته اول باشگاه های کشور یک مسابقه بین تیمهای هیئت خراسان رضوی و تربیت بدنی ایذه در مشهد انجام شد که محمود همت سرداور مسابقه گزارش داد در جریان بازی پژمان بخشنده بازیکن تیم تربیت بدنی ایذه در بازی با کاظم مستحقی دو ورزشکار در امتیاز هشت بر هشت در گیم سوم مساوی بودند.

وی افزود: در این هنگام توپ در موقع اصابت به راکت بخشنده دبل شد که این صحنه از سوی داور و بازیکن مقابل دیده نشد ولی بخشنده این امتیاز را به سود حریف اعلام کرد تا بازی جوانمردانه را در بازی پینگ پنگ به نمایش بگذارد.

سلیمانی تصریح کرد: این کار ارزنده را کمیته داوران و کمیته مسابقات فدراسیون پینگ پنگ به دیگر ورزشکاران سراسر کشور توصیه می کند و اعلام کرده اند کلیه نفرات باید بازی جوانمردانه را در ورزش مد نظر قرار دهند.