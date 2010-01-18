مجیدی "کتابشناسی الموت" را کامل کرد

عنایتالله مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تکمیل این اثر پژوهشی خبر داد و گفت: برای تدوین "کتابشناسی الموت" از 2043 منبع به زبانهای فارسی، عربی، ایتالیایی، انگلیسی و روسی استفاده شده است.
وی افزود: در این اثر تمامی کتابهایی که درباره الموت بودهاند، مورد بررسی قرار گرفتهاند و این تاریخ حتی به زمانی بسیار قبلتر از ظهور اسلام و دوران بطلمیوس برمیگردد. بر اساس اسناد تاریخ انتشار اولین کتابی هم که بعد از اسلام به الموت پرداخته، سال 85 هجری قمری بوده است.
مجیدی اضافه کرد: در "کتابشناسی الموت" ترتیب تاریخی مراعات شده و بعد از همه مطالب آن، نمایه مفصلی از تمامی کتابها آمده است.
به گفته این پژوهشگر و کتابشناس پیشکسوت، کتاب مذکور برای چاپ به پایگاه میراث فرهنگی الموت سپرده شده است.
وی همچنین از انتشار قریبالوقوع کتاب دیگری درباره این شهر تاریخی خبر داد و گفت: "کتاب الموت" نیز با بیش از 70 مقاله از بندهد و خاورشناسان غربی درباره این منطقه به زودی و تا یکماه توسط پایگاه میراث فرهنگی الموت منتشر میشود.
مجیدی که خود زاده یکی از روستاهای منطقه الموت به نام کوشک است، از شاگردان استاد بدیعالزمان فروزانفر است و هم اکنون مسوولیت کتابخانه و مرکز اسناد مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی را بر عهده دارد.
شرح احوال و آثار دکتر محمد معین، فهرست آثار دکتر زرین کوب، مجموعه مقالات نقد و نظر درباره حافظ و مجمل رشوند از جمله آثار عنایت الله مجیدى هستند.
